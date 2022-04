Karen Dejo analiza demandar a Magaly Medina: “Mancilló mi honor como mujer y como madre”

Karen Dejo responde a Magaly Medina por exponerla en un ampay. (Foto: Composición)

Karen Dejo se hizo presente en el programa América Hoy para responder a Magaly Medina y referirse al informe que emitió “Magaly TV La Firme”, donde se le ve saliendo con Christian Buller y César Rey de Castro. Notoriamente fastidiada, la exchica reality señaló que no va a permitir que se denigre su imagen, y que junto a su abogado analiza tomar medidas legales contra la periodista.

Asimismo, señaló que no tiene por qué tolerar calificativos ni ser objeto de burla de parte de la conductora de TV.

“Yo soy una mujer soltera, no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie. Vivo con una libertad y tranquilidad que eso es así. ¿Por qué la señora Magaly tiene que cuestionar mi dignidad? ¿Por qué la señora Magaly tiene que hablar denigrando mi dignidad como mujer? El hecho que ella sea una comentarista de espectáculos, líder de opinión, no le da derecho de defender su punto de vista así”, indició la exintegrante de Combate.

“No es que pueda hacer lo que quiera, yo tomo las decisiones en mi vida sin perjudicar a nadie. Se me está catalogando de una manera aberrante, me están diciendo que soy una vedette”, acotó muy enojada, para luego aclarar que la palabra en sí no le fastidia, pero sí la forma cómo lo usa Magaly Medina para minimizarla.

“El hecho de ser vedette no tiene nada de malo, pero la forma en como lo dice si. Me ha dicho bataclana”, acotó la joven.

ANALIZA TOMAR MEDIDAS LEGALES CONTRA MAGALY MEDINA

En otro momento, Karen Dejo aclaró que no se quedará tranquila tras sentirse ofendida, por lo que ya analiza con su abogado tomar medidas legales. Incluso, señala que no dudará en ir a otras instancias para pedir justicia, tales como la Asociación Nacional de Anunciantes es una institución peruana (ANDA) y el Ministerio de la Mujer.

“Voy a hablar con mi abogado”, indicó. “Voy a discutirlo con él ahora que salga de aquí (del programa), porque siento que ella ha cometido una terrible ligereza, ella como mujer puede darse cuenta de cómo me ha catalogado, cómo me ha tildado. Cómo ha hecho que la gente me pueda ver y pueda deteriorar mi imagen”, remarcó.

En otro momento indicó que la periodista no puede “mancillar mi honor como mujer ni como madre”, por lo que acudirá al ANDA. “Se tiene que regular lo que la señora Magaly dice. Voy a hablar también con mi abogado porque está el Ministerio de la Mujer”, recalcó.

Finalmente, indicó que en lugar de respetar a las mujeres y valorarse, lo que hace la conductora de TV es denigrarlas.

“Lo que más me ha molestado es que utilice su programa para abusar de su facilidad de llegar al público para vender una nota, para denigrarme como mujer. Estamos en una sociedad donde estamos luchando por la igualdad de género, porque la mujer sea respetada, no que sea denigrada y ofendida por otra mujer”, acotó.

Karen Dejo analiza demandar a Magaly Medina. La chica reality se mostró consternada con el informe que emitió este lunes 18 de abril en abril en Magaly TV La Firme. (Video: América Hoy)

MAGALY MEDINA Y EL AMPAY QUE ENFURECIÓ A KAREN DEJO

Las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a la exchica reality Karen Dejo el último miércoles 13 de abril en una discoteca donde se le ve besando a un empresario de nombre César Rey de Castro. Sin embargo, los días viernes 15 y sábado 16 fue grabada con Christian Buhler, con quien fue vinculada semanas atrás.

Los reporteros de Magaly Medina fueron en busca de la influencer para consultarle sobre dichas imágenes y las presuntas “jugadas a doble cachete” que estaría haciendo. Karen Dejo aseguró que está soltera y que por culpa de Magaly TV La Firme no pudo concretar su relación con Christian Buhler.

“Intenté tener algo con una persona y las cosas no prosperaron por culpa de ustedes”, dijo Karen y a lo que la reportera le preguntó sobre su reunión en Chaclacayo. “Eso no tiene nada que ver (que hayan sido captados juntos), estamos entre amigos y sobre todo la amistad”.

Karen Dejo es ampayada saliendo con dos hombres, pero ella asegura que está soltera. VIDEO: ATV

