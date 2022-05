Daniel Abugattás asegura que Pedro Castillo acordó nombrarlo premier

La necesidad de nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros tras el rechazo generado por Héctor Valer, logró que Aníbal Torres asumiera como el cargo en abandono. Sin embargo, el excongresista y expresidente del Parlamento, Daniel Abugattás, reveló que Pedro Castillo había acordado otorgarle el importante puesto dentro del Ejecutivo. Esto, como ya es conocido, nunca llegó a suceder.

“Me dio la mano, me indicó que me estaba ofreciendo el cargo de primer ministro”, dice Abugattás sobre su encuentro con el presidente de la república en Palacio de Gobierno. Presentada la propuesta, la conversación giró en torno a las facultades que tendría como premier e incluso asegura que indicó al mandatario que los “ministerios claves” debían destinarse a figuras de “amplio espectro”.

Abugattás dice haber recomendado olvidarse de los colores políticos de quienes serían candidatos a ocupar la dirección de carteras como Economía, Comercio Exterior, Producción, Minería, Agricultura y Vivienda. La respuesta de Pedro Castillo ante la idea fue asentir con la cabeza para luego señalar que él decidiría quién ocuparía algunos ministerios. “Eran para Junín, para Cerrón. Fue así de explícito”, agregó el excongresista en una reciente entrevista brindada a Panamericana.

Culminado el encuentro, la despedida entre ambos fue calificada como amable por Abugattás. “En dos días te estoy llamando, Daniel”, asegura que señaló el mandatario, pero dicha llamada nunca llegó. “Nunca más supe de él”, subrayó. Sobre los motivos que habrían cambiado el parecer de Castillo, el expresidente del Congreso señaló una presunta reunión con el exjefe de Estado Ollanta Humala.

Daniel Abugattás imponiendo la banda presidencial a Ollanta Humala el 28 de julio de 2011. (Foto: Andina)

“Creo que se le ocurrió ir a consultar a personas muy honestas y transparentes quién era Daniel Abugattás (...) Obviamente, si le preguntas a Ollanta Humala por Daniel Abugattás no te dará muy buenas referencias. Eso es lo que llegó a mis oídos”, señaló quien llegó le puso la banda presidencial al líder del Partido Nacionalista en julio del 2011.

POCA POPULARIDAD

Daniel Abugattás resaltó que el ofrecimiento revelado se dio cuando Pedro Castillo buscaba al reemplazo de Héctor Valer, premier que brevemente asumió la PCM tras la salida de Mirtha Vásquez. “De esa fecha a ahora han pasado muchísimas cosas. Desde que Croacia está en guerra con Rusia, según el presidente, los títulos y todo lo que dice, el presidente ha llegado a un punto en que la gente no le puede creer”, agregó.

Quien estuvo a punto de convertirse en premier de este gobierno calificó al presidente de la república como “una figura decorativa”, cuyas palabras no logran mayor trascendencia. “Puede hacer el gabinete descentralizado donde quiera, puede tener la cámaras, pero a la gente le resbala”, recalcó. Cabe recordar que el último fin de semana, Ipsos publicó una encuesta que señala que la desaprobación del mandatario llega hasta 72%.

Sin embargo, las críticas de Abugattás también estuvieron dirigidas hacia el Congreso, institución cuya desaprobación logró su desaprobación más alta (82%) desde que asumió funciones a mediados del año pasado. Para el excongresista este poder del Estado se ha convertido en un “centro de negocios” tras la aprobación de una ley que modifica la conformación del directorio de la Sunedu.

Por su parte, Aníbal Torres, el hombre que finalmente fue elegido por el presidente en lugar de Daniel Abugattás, cuenta con 67% de desaprobación, según la mencionada encuesta. Es así que, ante la crisis de representatividad política, el 39% de encuestados por Ipsos señalan a la convocatoria de nuevas elecciones generales como la salida para superar los conflictos entre poderes.

SEGUIR LEYENDO