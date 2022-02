Betssy Chávez asegura que Héctor Valer y su hija tienen buena relación: “como la que yo tengo con mi padre”

Foto: Andina

La ministra de Trabajo, Bettsy Chávez, fue consultada por las acusaciones de violencia familiar contra el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Héctor Valer.

Durante una entrevista con el medio local Epicentro TV, la titular de la cartera de Trabajo, aseguró que en una ocasión pudo conocer a la hija del actual primer ministro.

“Yo vi a Héctor Valer en una reunión en la que vino con su hija, que tiene mi edad. Vi una relación buena, como la que yo tengo con mi padre. No sé qué decirte”, expresó ante las interrogantes.

Como se recuerda, Héctor Valer está siendo cuestionado ante las dos denuncias en su contra por maltrato físico y verbal en contra de su fallecida esposa y su hija.

El último jueves en conferencia de prensa, el titular de la PCM, sostuvo que todo se trata de una mala maniobra para desprestigiarlo y manchar su honra, ya que él ama a su familia.

Incluso, durante su discurso, Valer aseguró que esas denuncias presentadas se tratarían de documentos falsos.

“Vengo a defender mi honor y dignidad para decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría”, afirmó en conferencia de prensa. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, reconoció que tuvo varias discusiones con su hija, pero que no hubo agresiones físicas.

“Yo nunca estuve enterado, hasta ahora, de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé”, aseveró. Además, Valer puso como prueba los aspectos legales del proceso, tales como la falta de declaración de las víctimas y el hecho de que no se ha emitido una sentencia en su contra.

GRUPO DE PARLAMENTARIAS RECHAZAN ACTOS MISÓGINOS DE VALER

Un grupo de mujeres parlamentarias, pertenecientes a las diversas bancadas del Congreso, emitieron la noche de este miércoles, un pronunciamiento sobre las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, en cuanto a la denuncia que afronta por agresión física contra su hija.

El documento respaldado por 32 legisladoras, indican que las expresiones de Héctor Valer ponen en evidencia su “total desconocimiento del procedimiento en procesos de violencia familiar”.

“Los hechos expresan un comportamiento misógino al que se suman denuncias de otras personas que también fueron víctimas de agresiones y maltrataos del señor Valer. Resulta indignante, por ello, que en su conferencia de prensa revictimice a su hija”, indicaron las legisladoras.

Ante esto, las congresistas, sostuvieron que el Estado debe tener como política la lucha contra la violencia a la mujer y que no se debe legitimar a los agresores al designarlos en cargos públicos.

Por ello, adelantaron que no le darán el voto de confianza al gabinete de Valer, ya que estaría incurriendo en grave delitos, en un país tan sacudido por el machismo y los crímenes de odio.

“No avalaremos con nuestro voto de confianza a ningún ministro cuestionado por violencia familiar. El país no merece un primer ministro que no respeta a las mujeres, a las instituciones ni a las personas. El país no merece un primer ministro que miente y que cree que todo funcional cuando se levanta la voz o se amenaza”, sostuvieron.

Por su parte, Rosángela Barbarán, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, expresó que Héctor Valer tuvo incidentes de agresión hacia congresistas desde que inició el nuevo periodo legislativo.

“Ha agredido a colegas dentro del Congreso de la República. Recordemos siempre sus matonerías esa forma tan tosca de tratar a las mujeres y luego solo acercarse a pedir disculpas como si eso fuera la solución”, expresó para RPP.

“(Durante) los primeros plenos, se ponía a gritarle a la presidenta del Congreso de la República en pleno hemiciclo. En varias ocasiones se le ha tenido que apagar el micro e invitarlo a que por favor se calme porque no era la primera vez”, agregó.

