Las Bambas: luego de decir que podía ser secuestrado, Aníbal Torres anuncia su presencia para este jueves en Apurímac

El Gobierno del Perú expresó nuevamente su voluntad de restablecer las actividades productivas en las comunidades aledañas al proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región Apurímac, así como la actividad minera.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que este jueves 19 de mayo instalará una mesa de diálogo con participación de la empresa y los comuneros. De esta manera, busca terminar con las manifestaciones que ya llevan 32 días y como consecuencia han paralizado las operaciones en la minera.

En un oficio de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dirigido al gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, el premier comunica que han tomado conocimiento del documento de referencia, mediante el cual vuestra representada solicita en su calidad de interlocutor de las seis comunidades una reunión de trabajo en la Comunidad Campesina de Pumamarca, con la finalidad de dar solución a la conflictividad social existente en el distrito de Chalhuahuacho.

Al respecto, señalan que el Poder Ejecutivo reitera su disposición a continuar sumando esfuerzos conjuntos que permitan restablecer un diálogo sincero y transparente en beneficio de todas las partes involucradas en la controversia.

“En ese sentido, confirmamos nuestra participación en la reunión propuesta para el día 19 de mayo del 2022 a horas 11 a.m. En dicha reunión participará una comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo, liderada por el suscrito e integrada por ministros de Estado del Midis, Mincetur, Minjusdh y Minem”, se lee en el oficio.

PCM

Este anuncio se da una semana después de unas polémicas declaraciones de Aníbal Torres en torno a las razones que tiene para no viajar a Apurímac a resolver el conflicto. “Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad y cuáles son sus necesidades, pero se niega. Quieren que yo vaya a donde ellos están levantados. ¿Que vaya para que me puedan secuestrar? No pues” , dijo el primer ministro.

A manera de respuesta, el gobernador de Apurímac enfatizó: “Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores, somos un pueblo de trabajo y emprendimiento”.

NUEVO INTENTO DE DIÁLOGO

Como se sabe, este es el segundo intento de establecer una mesa de diálogo, ya que el martes se frustraron las negociaciones de una comitiva del Ejecutivo integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del Ministerio de Energía y Minas; y liderada por el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Problemática en Las Bambas sigue sin solución luego de más de un mes. VIDEO: Panamericana TV

A su llegada a Fuerabamba, Sánchez recibió el rechazo de la población al ver el gran resguardo policial para el encuentro.

Este miércoles 9 mil trabajadores del sindicato de trabajadores de Las Bambas salieron a marchar en Arequipa, Cusco y Lima, pidiendo al gobierno una solución para que puedan retomar sus labores en la minera sin problemas.

ENFRENTAMIENTOS EN LIMA

Este miércoles se convocó a una marcha por el Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas, en el Cercado de Lima, por la paralización de operaciones en la minera, situación que viene perjudicando a 9 mil trabajadores. Todo inició con una manifestación pacífica, pero luego se reportaron forcejeos entre los manifestantes y agentes de la Policía Nacional en la avenida Abancay.

El gremio había anunciado que esta tarde su grupo iniciaría una marcha y huelga de hambre para exigir que el Estado solucione prontamente el conflicto social en las operaciones mineras en Apurímac. Según cálculos de los representantes, la paralización de las obras viene afectando a más de 75 mil familias.

Según imágenes difundidas por Canal N, los manifestantes intentaron tomar toda la avenida Abancay y un contingente de policías trató de impedir su paso hacia uno de los carriles de la vía, donde circulaban vehículos de transporte público y particulares hacia el Rímac. Los manifestantes mostraron resistencia y se dieron forcejeos.

