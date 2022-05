Vania Bludau jura que no le responderá a Mario Irivarren: “A los programas de TV no les diré nada”

Vania Bludau asegura que no le importa lo que piensen de ella. (Foto: Instagram)

Luego de varios días desde que se hizo público algunas conversaciones entre Mario Irivarren y Vania Bludau, la modelo ha estado respondiendo algunos comentarios en sus redes sociales donde algunos usuarios la criticaban por estar en una relación tóxica con el modelo y no haberlo denunciado en su momento por los malos tratos que recibió cuando estaban juntos.

Asimismo, a través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió en sus historias unas imágenes donde dejaba en claro que no se pronunciaría sobre los reveladores chats que difundió el exchico reality donde se evidencia que ambos mantenían un romance poco sano.

“Basta. Yo a los programas de TV no les diré nada. Y si responderé lo que se me de la gana en mis redes sociales porque son mías. Me culpan de contestar sus preguntas, que si hablo “por qué lo hago”, si no digo nada “por qué no hablo”. Yo no voy a sentarme toda una tarde a explicar temas que me hacen daño y sacar de contexto todo. Si quieren seguir limpiándolo (a Mario) adelante, consíganle trabajo. Mientras yo estaré triste en esta ciudad tan fea con un clima terrible”, sentenció.

Foto: Instagram

