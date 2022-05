Rosendo Serna considera que en la tesis de Pedro Castillo no hay “plagio, sino similitudes”

Rosendo Serna, ministro de Educación. | Foto: Andina.

El ministro de Educación, Rosendo Serna, volvió a minimizar la denuncia de plagio en la tesis de maestría presentada ante la Universidad César Vallejo por el presidente de la República, Pedro Castillo. La autoridad del Minedu precisó que lo que arroja el programa Turnitin, al que fue sometido el trabajo de investigación, no son plagios, sino similitudes textuales.

“Hay que conocer el tema. No son plagios, sino similitudes, porque el Turnitin lo que hace es verificar. En la parte de agradecimientos, tú pones agradezco a mis padres y eso te observa, pero el que no conoce claro que no descarta y sigue pensando que es una similitud”, señaló el titular de Educación en el programa Todo se sabe de RPP.

Además, cuestionó que se pierde el tiempo en temas que ya se tocaron en su momento y no se discute de otros asuntos como es los acuerdos en el reciente Consejo de Ministros Descentralizados que se han llevado a cabo en el interior del país.

“Yo pudiese discutir (sobre la tesis), pero es un tema personal que debe resolverlo él (Pedro Castillo). Si las decisiones fuesen políticas y están sujetos a esa tesis seguro que sí, pero dejemos que se termine con la investigación pública. No se habla de cosas positivas que se están haciendo, el gran problema es solo buscar el error ¿por qué no son positivos?”, expresó el ministro de Educación.

Por otro lado, respecto a los cuestionamientos por la falta de actas de los Consejo de Ministros Descentralizado, Rosendo Serna reconoció no saber cuántas actas ha firmado y dijo que se regularizarán más adelante. Sin embargo, consideró que eso no debería ser importante.

En cuanto a las denuncias de Zamir Villaverde, sobre presunto fraude electoral, el ministro de Educación le exigió que muestre esas pruebas. “Si el señor Villaverde lo dice, deberá tener las pruebas para corroborar, ¿no?. Yo no le creo”, dijo.

PRESUNTO PLAGIO DE TESIS

Como se recuerda, en las últimas semanas, el dominical Panorama aseguró que la tesis de maestría del presidente de la República, presentada a la Universidad César Vallejo (UCV), tenía más de un 50% de similitudes con otras publicaciones, luego de emplear el programa Turnitin. Sin embargo, el último fin de semana, una comisión de la UCV concluyó que la tesis “mantiene un aporte de originalidad” debido a que el programa Turnitin encontró pocas similitudes en el marco metodológico, resultados y conclusiones.

En una mesa encabezada por el líder de Alianza Para el Progreso y fundador de la UCV, César Acuña, uno de los representantes de esa institución, especificó que, de manera global, la tesis presenta un 43 % de similitudes; sin embargo, el marco metodológico tiene 17 %, resultados 0 % y conclusiones 0 %. Por esa razón, consideran que el ‘trabajo académico’ sí representa un aporte original.

Además, señalaron que, tras los resultados de la comisión, no se le quitará el título de magíster al jefe de Estado.

UCV concluye que la tesis de Pedro Castillo “mantiene un aporte de originalidad” | Video: Canal N

MINISTRO MINIMIZA PLAGIO

A inicios de mayo, el ministro de Educación Rosendo Serna, calificó de no trascendental las denuncias hechas sobre la tesis del presidente.

“El problema es cuando reducimos el debate a temas domésticos no trascendentales, y eso le hace daño al país”, dijo desde las afueras de Palacio de gobierno. Serna intentó justificar su deseo de no responder sobre las acusaciones hechas contra el jefe de Estado señalando que no pudo ver los reportajes elaborados por un programa dominical.

“No he visto el programa Panorama, no puedo tener una apreciación sobre ese tema, pero reitero, los temas trascendentales deben discutirse a ese nivel. Ahora estamos llegando a una situación de persecución que, me parece a mí, que no es trascendental para el país”, agregó.

