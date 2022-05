Martín Vizcarra: “Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú”

Martín Vizcarra y Vladimir Cerrón.

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, se encuentra en medio de la polémica luego que se revelara que tuvo un supuesto encuentro intimo con la excandidata al Congreso de la República por Somos Perú, Zully Pinchi, en el lujoso hotel Monasterio del Cusco.

Para viajar a la ciudad imperial, el exmandatario le pidió permiso al Poder Judicial para cumplir con actividades partidarias de su agrupación Perú Primero. “Yo soy el líder de este partido nacional Perú Primero y la gente que quiere seguir mi liderazgo requiere mi presencia. La gente que me convoca me quiere a mí”, dijo el exmandatario ante el PJ.

Sin embargo, habría acudido a una reunión posterior que no consignó ante las autoridades , la cual sería en el hotel Monasterio con Pinchi . Esto fue desmentido por Vizcarra Cornejo, quien, a su vez, se mostró fastidiado por lo fiscalizadores que son con él, en referencia a Vladimir Cerrón, líder del partido oficialista Perú Libre

“Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducta que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido (salir de Lima) como 15 veces, solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú”, dijo a RPP.

De acuerdo a los que declaró a dicho medio, la Fiscalía no lo ha llamado a declarar desde el 2020. Asimismo, cuestionó que el proceso continúe con lentitud en el 2022. “Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación”, sostuvo.

PRISIÓN PREVENTIVA

El haber obviado dicho encuentro al Poder Judicial podría provocar que la Fiscalía solicite que se varíe su condición de comparecencia a prisión preventiva. “El único que podría solicitar al juzgado (prisión preventiva), es el fiscal, pero también podría solicitar un requerimiento (para que se le llame la atención) para que no vuelva a violar las reglas de conducta”, explicó Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, a Expreso.

“(Vizcarra) rindió cuentas al juzgado por días y por horas, sobre sus actividades, y omitió comunicar al juzgado el encuentro que tuvo en esa habitación, algo que no le estaba permitido”, continuó.

En esto coincide el constitucionalista Luis Lamas Puccio, quien indicó que mentirle al Poder Judicial “puede generar muchas suspicacias’'. “Incluso, un fiscal podría solicitar, frente a hecho que no ha sido motivo de la autorización, que se imponga una prisión preventiva o que se revoque la orden de comparecencia”, señaló a Panorama.

Según Lamas, el haber ocultado información a las autoridades hace que la palabra de Martín Vizcarra pierda credibilidad. “Si estabas mintiendo para esto por qué no puedes mentir para otras cosas”, agregó.

ENCUENTRO SECRETO

“Cuando llegues al hotel dices que eres novia de Rudy Ramos”, le escribió el expresidente Martín Vizcarra a Suly Pinchi, excandidata al Congreso por Somos Perú, agrupación por la que él también buscó un escaño.

Rudy Ramos, según los documentos obtenidos por Panorama, es el Secretario general de Plan de gobierno de Perú Primero y señalado como parte de la comitiva que viajó con el expresidente a la ciudad imperial.

La conversación con Pinchi inició con una foto enviada por Vizcarra a las 7:00 a.m. “Te quiero. Nos vemos más tarde”, escribió en la conversación virtual. Horas después, el exmandatario el indica el número de habitación del hotel Monasterio a la que debe acudir mientras la excandidata le indica que su avión está a punto de salir. “Te espero”, se lee en la conversación.

Magaly Medina se burla de Martín Vizcarra por chats con Zully Pinchi | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

