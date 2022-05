Ejecutivo y Legislativo critican a Vladimir Cerrón por incitar a la violencia para conseguir una nueva Constitución

Vladimir Cerrón en medio de un discurso en un evento partidario.

Las críticas hacia Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, no se hicieron esperar luego que este haya deslizado la posibilidad de actuar de forma “no pacífica” para lograr que se cambie la actual Constitución Política del Perú.

Al secretario general del partido oficialista se le acusó de fomentar la violencia por los comentarios que realizó en un evento partidario, el pasado 3 de mayo en el distrito de Carabayllo, en donde se le escucha decir que en el país no logrará reformas concretas si es que no se cambia la Carta Magna.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política. Compatriotas, nosotros reafirmamos, desde que se fundó el partido, que en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, comentó en aquella oportunidad.

Vladimir Cerrón sugiere que la Constitución debe cambiarse “por una vía pacífica o no pacífica”. | Foto: Agencia Andina

Tras estas declaraciones, desde el Poder Ejecutivo y Legislativo rechazaron estas palabras y condenaron al exgobernador de Junín por las amenazas difundidas a sus seguidores ya que incurriría en un delito.

CRÍTICAS DEL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

Dina Boluarte - Vicepresidenta del Perú

“Tenemos que erradicar la violencia venga de donde venga. Más allá de opiniones, seguramente del secretario general de su partido, el Perú en mitad de la pandemia con esta crisis económica también provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, el Perú no está para entrar en momentos de guerra. Amamos la paz, somos hombres y mujeres de paz. Y vuelvo a repetir, Sendero Luminoso nos ha dejado marcados y eso nunca debe repetirse”, sostuvo la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“He estado fuera del país en estos días, no he visto la dimensión de las declaraciones del señor Cerrón, pero tendrían que preguntarle a él. Yo como vicepresidenta y ministra de Estado siempre vamos a aportar por vivir en paz (…) Yo siempre he llamado a la más amplia unidad, inclusive cuando estamos en ‘dimes y diretes’ entre Parlamento y el Ejecutivo no ayuda. Acá debemos sumar todos, porque las necesidades de la población peruana son tremendas”, continuó.

Alejandro Salas – Ministro de Cultura

“Con relación a las declaraciones del señor (Vladimir Cerrón), ningún tipo de situación que no sea pacífica va a ser buen para nuestro país. Recordemos algo. Cuando hemos ido a Huancayo, dentro de las cinco demandas principales que existían, una era que el Gobierno impulse el tema de referéndum a ver si la ciudadanía quería o no una nueva Constitución”, comentó en una entrevista a RPP este martes.

“Lo hemos conversado con el presidente de la República. El presidente y el Consejo de Ministros es absolutamente respetuoso de la independencia de poderes, respetuoso de la Constitución Política y el Congreso hizo su trabajo, decidió archivar (el proyecto)”, manifestó.

Víctor Cutipa – Congresista de Perú Libre

“No comparto la posición del señor Cerrón, yo sigo insistiendo en que la vía democrática es el camino para que nosotros alcancemos una Asamblea Constituyente. Soy parte de la bancada de Perú Libre, pero no formo parte del partido; en consecuencia, no asumo a Cerrón como mi líder”, manifestó a Exitosa Tv.

“Él tiene su propia agenda partidaria, pero yo me remito más al encargo que un sector del pueblo peruano me ha enmendado en las últimas elecciones”, agregó.

Jorge Montoya – Congresista de Renovación Popular

“Lo que hace es incentivar a la violencia y eso es delito. Debería fijarse que es lo que habla, no puede hacer un llamado a ese tipo de violencia”, indicó a la prensa en los exteriores del Parlamento.

“No es que no se quiera modificar (la Constitución), tenemos propuestas para ello en todos los partidos. La bancada de Renovación Popular está preparando una respuesta integral de reforma política a la Constitución, cualquier cosa que se pueda hacer con la para mejorar las condiciones el país se va a hacer, pero eso no significa cambiar la carta magna”, señaló Montoya.

María del Carmen Alva – Presidenta del Congreso

“Ya estamos acostumbrados a las amenazas que vienen del Ejecutivo y cercanos al oficialismo. Desde el primer día ha habido amenazas y como siempre lo he dicho: ‘El que nada debe, nada teme’. Estamos acá, tranquilos, haciendo nuestro trabajo, defendiendo el foro parlamentario y aquí nos van a encontrar”, manifestó.

PROÉTICA Y TRANSPARENCIA RECHAZAN AMENAZAS

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró a El Comercio que las expresiones de Cerrón deben “ser rechazadas de plano” y “no deben tener cabida”. Agregó que lo dicho por el líder de Perú Libre muestra un espíritu o intenciones no democráticas. “Son palabras que no tienen nada que ver con el talante democrático que debe estar en los líderes políticos”.

En tanto, Ivan Lanegra, secretario general de Transparencia, indicó que es importante que el Gobierno debe rechazar el discurso del secretario de Perú Libre y mostrar que no hay ninguna posibilidad de que va a seguir esa línea.

Calificó además de inaceptables las palabras de Cerrón, porque los líderes buscan cambiar las normas dentro del marco legal.

SEGUIR LEYENDO