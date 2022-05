Patricia Chirinos asegura que Martín Vizcarra es conocido como “el lagarto” porque se vacuna y roba harto

Patricia Chirinos se mostró desafiante ante la presencia de Martín Vizcarra, quien esta tarde se presentó ante el Pleno del Congreso para responder las acusaciones en su contra cuando fue presidente del Perú. La parlamentaria no dudó en tildarlo de una manera particular durante su exposición en el hemiciclo.

“Martín Vizcarra más conocido como “el lagarto” porque se vacuna y roba harto“, expresó la congresista de Avanza País.

“Desde esta mañana un sector político del país, acostumbrado a vivir de la mamadera del Estado con sus consultorías y talleres están temblando y tiemblan porque su discurso de superioridad moral y de falsa gobernabilidad ya nadie cree. El pueblo ya no cree en sus mentiras y sus chantajes, esa izquierda caviar es la misma que hoy se agarra con uñas y dientes del poder y la corrupción de Pedro Castillo, son los mismos que brindaron y co-gobernaron con el señor Martín Vizcarra más conocido como el lagarto porque se vacuna y roba harto. Este vergonzoso gobernante cometió 6 infracciones constitucionales por lo que fue inhabilitado para ejercer cargos público por 10 años y porque además hoy la fiscalía está pidiendo 18 meses de prisión preventiva por delitos de corrupción cuando era gobernador”, sostuvo la congresista durante los dos minutos y medio que le dieron para brindar su discurso.

Sin embargo, no fue lo único que dijo, también criticó al ex jefe de Estado cuando ejerció el cargo siendo representante legal de su propia empresa mientras era funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Pero la cola de este señor es larga, tan larga que tiene un caso más aún pendiente. Se le imputa no haber renunciado al director y gerencia de operaciones de su propia empresa cuando fue titular del ministerio de Transportes y Comunicaciones a pesar que la Constitución establece claramente en su artículo 126 que los ministros no pueden ejercer función pública excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, no pueden establecer actividad lucrativa ni intervenir en dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas”, dijo.

Patricia Chirinos. Foto: Andina.

“Martín Vizcarra debe ser sancionado con el máximo peso de la ley, que a nosotros la representación del pueblo en el Congreso nos corresponde aplicar la Constitución y defender la democracia las mujeres y hombres del Perú. No merecemos que ni más burros ni lagartos gobiernen”, agregó.

CHIRINOS TRAS LAS REVELACIONES DE VILLAVERDE CONTRA CASTILLO

A través de sus redes sociales, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se sumó a las críticas contra Pedro Castillo, luego de que Zamir Villaverde, quien actualmente cumple prisión preventiva por presunta licitación irregular, realizara serias acusaciones contra el mandatario.

“Y empezó la cuenta regresiva. La red de corrupción que lidera Pedro Castillo con las horas contadas. Poco a poco van saliendo nuevas pruebas que confirman lo que vengo denunciando hace meses. Desde el primer día que asumió el poder este gobierno está embarrado de corrupción”, sentenció Chirinos en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, Zamir Villaverde, reveló que Pedro Castillo estaría involucrado en un nuevo acto de corrupción que tiene que ver con la manipulación de las cifras electorales de los últimos comicios generales del 2021. Durante su presentación frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso, se refirió que el mandatario habría sido el encargado de “liderar, coordinar y planificar” con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los resultados para “ganar y así “perjudicar a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori”.

Empresario Zamir Villaverde asegura que Pedro Castillo manipuló las elecciones presidenciales. | Video: Canal N

“Les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de Karla Zecenarro, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó al más alto nivel este trabajo con el JNE , mellando así la democracia y perjudicando a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori y manipulando la voluntad popular”, manifestó Villaverde.

