Cardenal Pedro Barreto: “Más que decepción, siento pena por el país”

El cardenal Pedro Barreto estuvo esta noche brindando una entrevista para RPP Noticias, donde se pronunció ante la actual crisis que sigue afrontando el país en lo social, político y económico. El arzobispo de Huancayo, aseguró sentir mucha decepción por nuestro país, en relación a la gestión que viene realizando Pedro Castillo.

Como se recuerda, el cardenal se reunió en algunas ocasiones con el jefe de Estado para dialogar sobre los diversos enfrentamientos que se estaban observando al interior del Perú. Durante estas convocatorias, el presidente le habría contado al arzobispo que tenía intenciones de renovar el gabinete ministerial.

Dicha información fue expuesta por el cardenal ante los medios de comunicación, motivo por el cual, Aníbal Torres se mostró en contra de estas declaraciones, incluso llegó a decirle un adjetivo peyorativo contra el representante de la iglesia católica.

Ante esto, durante esta entrevista, Pedro Barreto se pronunció y aseguró que “En verdad esperaba otra cosa, cuando hablé por primera vez me manifestó su decisión. Lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora, en verdad me entristece mucho. Más que decepción, siento pena por el país”.

Asimismo, agregó que el cambio es necesario e importante en nuestro país, ya que se ha dejado en claro que hay un sector en la política que no está conduciendo bien al Estado y esta genera las crisis que se afrontan en la actualidad.

“El Perú necesita un proyecto que realmente movilice a todos los ciudadanos. Mi misión era escuchar y decir al presidente que hay una opción. Manifesté que tal como se iba, el Perú va a un colapso social muy grave”, explicó.

Hace algunos días, el cardenal Pedro Barreto, rompió su silencio tras los calificativos del presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien en una entrevista lo llamó “miserable” y dejó a entrever que está coludido con grupos de poder que intentan vacar al mandatario Pedro Castillo.

En una entrevista para Willax Tv, el religioso se mostró dolido tras escuchar las palabras del premier, además, recordó la vez en que, por pedido de Torres, ayudó al Ejecutivo en calmar las aguas durante las violentas manifestaciones en Huancayo, las cuales exigían la renuncia del jefe de Estado.

“A mí personalmente, como a cualquier otra persona, me ha dolido muchísimo porque él me pidió la mediación para ir a Huancayo”, sostuvo el Barreto. A la vez remarcó que él no le tiene fe a Castillo Terrones, sino a Dios.

Ante esto, María del Carmen Alva, no dudó en brindarle su apoyo a través de sus redes sociales al cardenal Barreto luego de que se difundieran declaraciones del ministro Torres.

“Mi solidaridad con el cardenal Pedro Barreto ante las inaceptables declaraciones en su contra del premier Aníbal Torres, quien con sus palabras ha ofendido además a todo el pueblo católico. Los insultos destruyen cualquier forma de diálogo”, tuiteó la parlamentaria de Acción Popular.

Por su parte, Jorge Montoya, consideró que lo dicho por el primer ministro se trataría de una “cortina de humo” para cambiar el foco de la atención público.

“Al premier lo usan como un elemento distractivo, es una cortina de humo permanente, no tiene nombre lo que dijo [al cardenal Barreto], hemos trabajado la interpelación del primer ministro, hemos pedido que nos dé copia de las actas del Consejo de Ministros hace semanas y no cumplen con entregarlas”, expresó.

