Aníbal Torres tras llamar “miserable” al cardenal Pedro Barreto: “Es un dicho popular”

Aníbal Torres y Pedro Barreto.

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, llamó “miserable” al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, en una entrevista. Además, lo criticó por no pronunciarse a favor de las minorías en el Perú.

“ Ahí tenemos un cura [...] el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona . Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, fueron los comentarios del premier en alusión a Pedro Barreto.

Tras estas declaraciones, Torres causó revuelo en la comunidad católica del Perú, ganándose cientos de críticas. Por lo que fue consultado al respecto en la conferencia de prensa que realizó esta tarde el Consejo de Ministros.

En su defensa, el primer ministro explicó que no trató de insultar al cardenal Barreto, sino que usó un “dicho popular” para referirse a su persona ya que no recordaba su nombre.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije eso sobre ‘qué tan miserable puede ser esta persona que ni de su nombre me acuerdo’ o algo así . Es un dicho popular que en cualquier lugar se utilizar, también en Lima”, alegó.

“Eso ha sido. No buscaba ofender. Yo también he hablado con el Cardenal en días anteriores, nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el poder ejecutivo, ni tampoco en favor de las clases más olvidadas. Esta situación me preocupa”, continuó su defensa.

CONFERENCIA EPISCOPAL RECHAZA INSULTOS DEL PREMIER

A través de una carta abierta, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) rechazó “tajantemente” los insultos del jefe del Gabinete Ministerial contra el cardenal Pedro Barreto durante una entrevista con el sitio web La Universidad al Aire.

En la misiva, la CEP manifestó que, en una sociedad donde la dignidad no se respeta y donde la violencia verbal y los insultos “reemplazan” al diálogo y las ideas, “se pone en peligro el futuro y crecimiento integral de la misma sociedad”.

“En tal sentido, la Conferencia Episcopal Peruana rechaza tajantemente los insultos vertidos por el Dr. Aníbal Torres Vásquez, Presidente del Consejo de Ministros, contra el Señor Cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ, Arzobispo de Huancayo”, subrayó.

Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana.

TORRES TAMBIÉN CRITICÓ EL ACURDO NACIONAL

Torres también cuestionó que el presidente Pedro Castillo intente realizar una sesión del Acuerdo Nacional. El premier consideró que esta institución no resolverá la crisis que atraviesa el país.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada [...] ¿Qué ha dicho, qué ha hecho el Congreso, qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo del Acuerdo Nacional? Absolutamente nada ¿Qué ha hecho el señor Fernández, que es secretario del AN?”, enfatizó en referencia a eliminación de la vacancia por incapacidad moral.

Asimismo, criticó al secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, de quien aseguró que “siempre ha estado del lado de la ultraderecha”.

“Yo digo esto con total transparencia, sin ningún temor. Yo mañana salgo del premierato como si nada [...] Ahí está Max Hernández, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha? Al cura Barreto, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultra derecha?”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO