Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

No han sido pocas las voces críticas hacia el gobierno de Pedro Castillo tras una de las semanas más convulsas de sus ocho meses en el poder. El cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, también cuestionó la manera en la que el jefe de Estado ha dirigido el país e hizo un llamado a apostar por una clase política distinta con la finalidad de que puedan “servir, no servirse”.

“En este tiempo hubo comentarios negativos”, dijo sobre las manifestaciones generadas tras el alza de precios en diversos productos. “Muchos se sienten defraudados porque apostaron por un profesor rural con el que creíamos que todos podíamos aspirar a una nueva situación”, dijo a la prensa poco antes de celebrar la primera eucaristía de Semana Santa. Además, recalcó que en el espacio personal y partidario de Pedro Castillo “hubo muchos signos de corrupción”.

“El pueblo está cansado de las ambigüedades y de este uso del poder político para beneficios de grupos y no de la sociedad, la política es buscar el bien común”, aseguró Barreto. Frente a esta situación, la autoridad católica instó a la sociedad civil a unirse para rechazar la violencia. Si bien no se refirió directamente a la convocatoria de nuevas elecciones generales, mencionó la necesidad de una renovación política donde no tengan lugar personas con cuestionamientos en contra.

“Tenemos que unirnos para buscar cauces y rehabilitar la política y que no entren delincuentes al ejercicio de la política, y digo delincuentes porque muchos están acusados de que no respetan a la mujer, ese es el clamor de la gente, los políticos tienen que ser personas honestas y servir, no servirse. Invoco a que la sociedad se una por la paz y la justicia”, acotó.

MOMENTO INCÓMODO

Ante los reclamos de la población generados por la crisis de precios, el cardenal Barreto intentó ser mediador entre los representantes de gremios de transportistas y agricultores y los representantes del gobierno. Sin embargo, durante el encuentro ocurrido en Huancayo, los representantes de los manifestantes no estuvieron de acuerdo con su presencia y solicitaron la aparición del presidente Pedro Castillo tras la acusación de este al calificarlos de pagados.

“Ha sido una mesa de diálogo muy difícil y complicada, primero porque la gente estaba indignada por los comentarios que hizo el presidente Pedro Castillo. Esto ha permeado todo el diálogo, insistían en que Pedro Castillo estuviera aquí para pedir perdón. También han escuchado a los ministros de Estado que cada uno en su sector han hecho propuestas muy concretas para viabilizar la solución de los problemas y los reclamos que los campesinos y transportistas tienen”, dijo a su retiro del evento.

El arzobispo Barreto comentó los intentos de llegar a acuerdos entre las autoridades.

En aquella ocasión, Barreto también invocó al diálogo como vía para finalizar la crisis que afecta a varias familias en todas las regiones del país. Además, dijo esperar que el Consejo de ministros que se llevaría a cabo en Huancayo “sea el punto final de esta larga agonía que no podemos soportar más”. Sin embargo, aquel evento que sucedió el jueves 7 de abril estuvo marcado por anécdotas como la intervención de la ministra Betssy Chávez, el canto de la vicepresidenta, el elogio de Aníbal Tores a Adolfo Hitler y los pedidos de algunos dirigentes de que el presidente Castillo renuncie a la presidencia de la república.

Desde el Congreso y la Defensoría del Pueblo ya se han presentado misivas en las que se exhorta a Pedro Castillo a dar un paso al costado con el fin de apaciguar la crisis de gobernabilidad y económica.

