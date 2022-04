Cardenal Barreto: “El problema no es solamente el presidente Castillo, es también el Legislativo y la sociedad civil”

El cardenal Barreto cree que el presidente Pedro Castillo hará cambios en su gobierno. Foto: Andina

El cardenal Pedro Barreto se refirió a la crisis política que enfrenta el Perú y aseguró que cambiando de gabinete ministerial en el gobierno del presidente Pedro Castillo no se logrará nada, sino con un cambio radical de rumbo en los poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo.

“No se trata de poner parches, se trata de renovar la estructura política del país”, dijo el también arzobispo de Huancayo en una entrevista a La República y remarcó en varias ocasiones que cambiar de ministros no es la solución.

“Y el problema no es solamente el presidente Castillo, es también el Legislativo y también la sociedad civil, todos tenemos que estar unidos en un solo objetivo. Aquí estamos buscando una resurrección del país, no podemos estar en más o menos, es ahora o nunca. Dar ese salto cualitativo a una transformación de la política para que personas honestas puedan servir al pueblo que los elige”, agregó.

Barreto quiere que no se espere más para que cambien los rumbos del país en los “poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones y las diversas religiones en el Perú”.

El cardenal también contestó a las reacciones negativas sobre la reunión que mantuvo con el jefe de Estado en la última semana para confirmar que el mandatario va a realizar cambios radicales en su gobierno.

“Cualquier cosa que en este sentido la Iglesia diga o haga va a tener reacciones positivas y negativas. La Iglesia respeta la autonomía de la política, pero no podemos decir que la Iglesia tiene que reducir su misión a lo privado. La Iglesia hace mucho en el campo evangelizador, social, en la educación, etc. El papa Benedicto XVI dice claramente que la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la construcción de un mundo mejor ni despertar las fuerzas éticas y espirituales del evangelio. En ese sentido, no me extraña. Pero me fijo más bien en lo positivo. Mi visita fue por una invitación que me hizo el presidente Castillo, por tanto, no es una injerencia de la Iglesia”, manifestó.

Cardenal Barreto se reunió con el presidente Pedro Castillo a título personal. Fotos: Andina/Presidencia

CERRÓN

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre -el partido oficialista del gobierno-, acusó a Barreto de estar detrás de un “golpe eclesiástico”, por lo que el arzobispo de Huancayo comparó este tipo de cuestionamientos como los insultos que recibía Jesús.

“En Semana Santa hay que recordar que había enemigos irreconciliables contra Jesús, que incluso llevaron a condenarlo a muerte en la cruz. ¿Por qué lo condenaron si pasó por el mundo haciendo el bien? Porque había autoridades políticas que tenían intereses, las autoridades religiosas y un pueblo que se dejaba manipular (...) Es decir, la pasión de Cristo continúa por los intereses subalternos”, dijo.

Aunque toma esas reacciones con respeto no las acepta, sobre todo, porque es una “acción virulenta contra la iglesia”.

Vladimir Cerrón arremetió contra el cardenal Pedro Barreto en plena Semana Santa. Foto: Andina

REUNIÓN CON CASTILLO

Barreto sostuvo que no busca salvar la presidencia de Pedro Castillo en medio de la crisis de su gobierno y que la invitación que le hizo mandatario fue a titulo personal, no como representante de la Conferencia Episcopal Peruana.

Sin embargo, consideró que la iglesia tiene un papel público “que no se agota en las actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción de la dignidad integral de la persona humana” y en ese sentido busca “la fraternidad en el Perú”.

“No podemos estar como estamos ahora, enfrentados, el Perú está en cuidados intensivos. El papa Francisco invocó el domingo pasado a todos a una solución pacífica lo más pronto posible. Y a raíz de esta invocación es que respondí de inmediato. Tenemos que buscar una solución pacífica. Y eso pasa por buscar el bien común. Aún con el riesgo de ser criticados, de ser incomprendidos”, expresó.

El cardenal explicó que cree que Pedro Castillo hará cambios sustanciales en el gobierno, y aunque es difícil creerle, esta “es la única oportunidad que tiene para salir adelante”.

“No tenemos miedo a las críticas, a las crucifixiones, como Jesús en estos días nos enseña. La resurrección de Jesús nos da la seguridad de que el Perú puede resucitar. El Perú tiene esperanza. Y necesita urgentemente esta inyección de esperanza, que es posible porque para Dios todo es posible. Debemos unirnos en lo que nos puede relanzar a una transformación de la sociedad”, concluyó.

