Susel Paredes presentó denuncia contra Patricia Chirinos tras ataques a ministra de Trabajo

La criticada actitud de la congresista Patricia Chirinos durante la interpelación de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, llegó hasta la Comisión de Ética a través de una denuncia presentada por la parlamentaria Susel Paredes. Esta señaló a la tercera vicepresidenta por los calificativos usados para referirse a la integrante del gabinete Aníbal Torres y los consideró como “inaceptables”.

“Hoy presenté una denuncia ante la Comisión de Ética”, informó Paredes a través de su cuenta de Twitter. La acusación presentada señala un incumplimiento del Código de Ética parlamentaria al utilizar “palabras discriminatorias, insultantes, denigrantes” respecto al físico de la titular de Trabajo, calificativos “que dieron pie a la indignación y reclamo de muchos congresistas que estaban presentes en el hemiciclo de forma presencial y virtual”.

“Ante el reclamo de los colegas congresistas, la congresista Patricia Chirinos tuvo la oportunidad de rectificarse en el pleno. Sin embargo, continuó con su lamentable y vergonzoso discurso, al que ya nos tiene acostumbrados. Tampoco fue amonestada o siquiera un llamado de atención por parte del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, el congresista Wong”, se lee en el documento presentado.

La parlamentaria criticó que use alusiones al físico de alguien para sustentar sus ideas. | VIDEO: Canal N

Sobre la naturaleza de las expresiones, la congresista morada señaló que estas no nacieron “del calor del debate”, sino que respondían a un texto “fríamente preparado y calculado para hacer daño” a la ministra Chávez.

“Ciertamente el hartazgo por la incompetencia de este gobierno no nos debe conducir a acciones que puedan ir más allá de la confrontación de ideas. Por ello mi disculpas con la ministra Betsy Chávez, los colegas y con tod@s los q se hayan sentido ofendidos con parte de mi discurso”, publicó la congresista Chirinos a modo de disculpa por lo sucedido en el pleno del Congreso.

PIDE SANCIONES

La ministra de Trabajo declaró tras ser víctima de ataques en medio del hemiciclo y señaló que Chirinos no se ha comunicado con ella y que esto no la exime de una sanción por parte de la Comisión de Ética. “Tengo la fortaleza psíquica y espiritual para que los desdenes no me afecten de manera personal”, señaló en una reciente entrevista Betssy Chávez.

“Resaltó que “no tengo ningún ánimo de revancha, pero creo que la colega podrá reflexionar mejor desde la tranquilidad de su hogar sobre las actitudes reiteradas contra el reglamento del Congreso y espero que la comisión de Ética esté a la altura de estas situaciones que no solamente dañan la relación entre parlamentarias sino que fracturan aún más la legitimidad de la población y el Congreso de la República”, agregó.

Patricia Chirinos y su discurso en doble sentido que generó indignación. VIDEO: Congreso TV

El ministerio de la Mujer, por su parte, se refirió al discurso de Chirinos y manifestó su “profundo rechazo frente a los hechos de acoso político suscitados en el Pleno del Congreso de la República”.

“No podemos permitir ninguna conducta que busque restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en su diversidad. En esa línea, el debate político debe enmarcarse en el intercambio respetuoso de ideas, sin aludir a calificativos, ofensas o expresiones de violencia verbal”, dice parte del comunicado.

Agrega que es “inadmisible todo tipo de violencua en contra de las mujeres, pues además de constituir una expresión de discriminación estructural que enfrentan históricamente, no fortalece la democracia”.

Cabe señalar que no es la primera vez que Chirinos falta el respeto a una autoridad. En una anterior ocasión se dirigió al presidente Pedro Castillo utilizando frases agresivas lo que le valió tan solo una amonestación con una recomendación pública por parte de la Comisión.

