Aníbal Torres “invita” a Patricia Chirinos para que se someta junto a él un examen siquiátrico

Aníbal Torres estuvo esta tarde ante el Pleno del Congreso y tuvo varios encuentros verbales con los diversos parlamentarios de las bancadas. Sin embargo, el que llamó la atención fue cuando le propuso a la congresista Patricia Chirinos someterse a una prueba sicológica junto con él para determinar quién tiene problemas.

“Como yo no puedo decir nada aquí y contestar a los insultos, no puedo, entonces simplemente tengo que pedir que la congresista (Patricia) Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen siquiátrico para ver quién se encuentra mal”, aseveró durante su participación final en la interpelación.

Estas declaraciones se dan, luego que Aníbal Torres fuera amonestado por la presidenta la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, quien le pidió que guarde la postura al momento que daba su discurso. Ante esto Aníbal Torres, aseguró que el trato es parcial, ya que consideró que Patricia Chirinos le faltó el respeto y que no le dijeron absolutamente nada.

“Y al congresista (Carlos) Anderson, que nos debemos someter a un test de inteligencia para poder determinar quién verdaderamente es inteligente”, expresó Aníbal Torres, respondiendo así al congresista y señalando que así se podrá determinar si son inteligentes “o los dos somos burros”.

“No se puede insultar alegremente por el hecho que me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan no debo decirles nada. Pero muy bien sometámonos a esos exámenes”, expresó para luego seguir respondiendo las críticas del pleno.

En otro momento de su discurso, Aníbal Torres, volvió a usar el libro ‘coquito’ para referirse a su apoyo a la Asamblea constituyente.

“ Se dice que soy contradictorio porque promuevo la Asamblea Constituyente, ¿tengo que repetirlo otra vez? Como le dije a un periodista como Coquito para que se entienda” , haciendo referencia a las interrogantes que ha sido sometido ante el Pleno.

“Espero que las bancadas que exigen que renuncie, que tomen rápidamente la decisión de censurar a este Gabinete por medio del presidente del Gabinete que es quien les habla y eso está señalado en la Constitución. Es su facultad y lo deben hacer rápidamente”, agregó.

NO ATACAR AL CONGRESO

Recordemos que este jueves, antes de iniciar la presentación de Aníbal Torres en el Congreso, el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, “ordenó” a la prensa a no criticar o atacar al Poder Legislativo al considerar que es el único ente democrático que queda en el Perú.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el congresista aseguró que los medios de comunicación no deben dirigir “sus reflectores al lado equivocado”, en alusión a que todos los cuestionamientos deben ir hacia el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Pedro Castillo y su Consejo de Ministros.

“En momentos tan críticos como este, no pueden ni deben atacar al congreso que es lo único que nos queda de democracia en el país. No dirijan sus reflectores al lado equivocado que nosotros somos y seremos siempre sus aliados”, tuiteó el vocero de Renovación Popular.

Días atrás, el almirante generó controversias al oponerse a que la prensa vuelva a ingresar al pleno del Congreso. Las siguientes declaraciones las dio tras la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, el cual se dio sin debate previo:

“No es conveniente, en el pleno se hacen muchas cosas. El público solo tiene que saber el producto final de las cosas. Y ustedes (la prensa) están allí para verlo, porque se filma lo que está sucediendo, pero este no es un show mediático”, dijo en aquella oportunidad.

