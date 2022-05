Patricia Chirinos pide disculpas a Betssy Chávez, pero ella pide sanción: “Que reflexione desde su casa”

Patricia Chirinos degradó y tuvo polémicos comentarios en contra del físico de Betssy Chávez

La congresista Patricia Chirinos utilizó su cuenta de Twitter para justificarse y luego pedir disculpas por los comentarios despectivos en contra de Betssy Chávez, a quien se refirió con calificativos que hacían referencia al físico de la ministra de Trabajo.

“Ciertamente el hartazgo por la incompetencia de este gobierno no nos debe conducir a acciones que puedan ir más allá de la confrontración de ideas. Por ello mis disculpas con la ministra Betssy Chávez, los colegas y con todos los que se han sentido ofendidos con parte de mi discurso”, escribió en su cuenta de la red social.

Tuit de Patricia Chirinos pidiendo disculpas a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez

Sin embargo, la titular de la cartera de Trabajo comentó a RPP que la congresista no se ha comunicado con ella y que las disculpas no la deberían exhimir de una sanción de la comisión de Ética.

“Tengo la fortaleza psíquica y espiritual para que los desdenes no me afecten de manera personal. Tomé conocimiento por parte de la prensa que la citada colega ha emitido un tuit de diculpas pero no sé si pide disculpas por presion de los medios o por una razón de conciencia... pero las disculpas no nos exhime de sanción”, expresó.

Resaltó que “no tengo ningún ánimo de revancha, pero creo que la colega podrá reflexionar mejor desde la tranquilidad de su hogar sobre las actitudes reiteradas contra el reglamento del Congreso y espero que la comisión de Ética esté a la altura de estas situaciones que no solamente dañan la relación entre parlamentarias sino que fracturan aún más la legitimidad de la población y el Congreso de la República”.

Patricia Chirinos provocó la indignación de diversos organismos de lucha contra la violencia hacia la mujer y de las mujeres peruanas que criticaron a la congresistas por intentar degradar a la ministra Chávez atacándola por su físico.

Más temprano la misma congresista también protagonizó un penoso espectáculo cuando en su discurso le faltó el respeto al primer ministro Aníbal Torres, al que le pidió pasar por un examen psiquiátrico para que evalúe su estado mental.

El premier decidió contestarle y la invitó a someterse juntos a esta prueba para “saber quién se encuentra mal”.

Patricia Chirinos y su discurso en doble sentido que generó indignación. VIDEO: Congreso TV

El ministerio de la Mujer, por su parte, se refirió al discurso de Chirinos y manifestó su “profundo rechazo frente a los hechos de acoso político suscitados en el Pleno del Congreso de la República”.

“No podemos permitir ninguna conducta que busque restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en su diversidad. En esa línea, el debate político debe enmarcarse en el intercambio respetuoso de ideas, sin aludir a calificativos, ofensas o expresiones de violencia verbal”, dice parte del comunicado.

Agrega que es “inadmisible todo tipo de violencua en contra de las mujeres, pues además de constituir una expresión de discriminación estructural que enfrentan históricamente, no fortalece la democracia”.

Comunicado Ministerio de la Mujer

