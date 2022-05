Flavia Laos asiste al cumpleaños de las hermanas de Patricio Parodi ¿Y Luciana Fuster?

Flavia Laos se luce al lado de las hermanas de Patricio Parodi en el día de su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Aunque Luciana Fuster se lució en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi, finalmente al cumpleaños de Majo y Mafer Parodi no fue invitada, así quedó demostrado en las fotos que ellas subieron a sus redes sociales, donde sí apareció Flavia Laos.

La fiesta se realizó este viernes 13 de mayo y la intérprete de “Estar contigo” estuvo celebrando al lado de las mellizas. Cabe precisar que este evento se llevó a cabo en la casa de los Parodi, por lo que muchos esperaban ver a Patricio junto a su actual pareja.

Sin embargo, finalmente ellos no se hicieron presente y prefirieron salir al cine como pareja, donde se grabaron al lado de algunas seguidoras. Asimismo, ellos indicaron que vieron ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, el cual calificaron de algo “aburrida”.

“No es por nada, pero acabamos de ver “Dr. Strange” y qué mala película. Si no me dormí fue por obra y gracia de Dios. No que se esperó más bebé, se esperó todo . La película dura dos horas, osea hemos venido a las 10 y acaba de terminar a las 12 y como desde las 11:30 p. m. ya no tenía sentido”, dijo entre risas Luciana.

Por su parte, Flavia Laos utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que estaba en la casa de su expareja y con sus excuñadas, celebrando el cumpleaños de ellas.

En las imágenes se puede ver que toda la fiesta estuvo adornada con globos dorados y rosados; asimismo, las agasajadas también portaron prendas luminosas que combinaron con la ocasión.

“ Happy birthday mellizas hermosas. Las quiero muchísimo, lo mejor del mundo para ustedes siempre ”, dijo Flavia Laos en la descripción de la historia que subió a su popular red social.

Flavia Laos asistió al cumpleaños de las hermanas de Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

LUCIANA FUSTER ADMITIÓ QUE NO HABÍA SIDO INVITADA AL BABY SHOWER

Luciana Fuster y Flavia Laos acapararon las portadas de los principales medios de comunicación por haber asistido al baby shower de la hermana de Patricio Parodi, pues como se sabe, entre ellas no existe una buena relación desde hace algunos años.

Aunque muchos pensaron que la integrante de Esto es Guerra había sido invitada por la misma hermana de Patricio, su novio, lo cierto es que esto no fue así, ella misma confesó que fue el ‘Pato’ quien le pidió que asista a su lado.

“ Son tantas cosas que se dicen, lo único real es que yo estaba invitada por Pato, él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas, directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower), no tiene por qué”, expresó la modelo.

Finalmente, recalcó que mantiene una buena relación con Majo y Mafer Parodi. “ Todo bien, cuando hay una oportunidad estamos juntos (con la familia de Patricio), con Pato no es que estemos todo el día encerrados... En verdad todo está tranquilo, estoy en un momento bastante lindo, bastante tranquilo y creo que los dos estamos felices”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: