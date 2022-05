Víctor Yaipén recuerda a su hermano Elmer Yaipén entre lágrimas tras el deterioro de su salud

Víctor Yaipén rompió en llanto al recordar a su hermano fallecido, el también músico Elmer Yaipén. (Foto: América TV)

Víctor Yaipén vive un verdadero drama. Hace unos días, el líder de la Orquesta Candela sufrió la amputación de sus dos piernas debido a la diabetes que padece. Su salud no ha mejorado desde entonces, pues ahora necesita con urgencia un trasplante de riñón para seguir viviendo. Lamentablemente, es el número 323 en la lista de espera del órgano.

Según el también fundador del Grupo 5, los médicos solo le han dado un año de vida si no logra ser operado. Es por ello que el músico norteño espera que una persona solidaria le done, voluntariamente, el órgano que tanto necesita. Hasta la fecha, su búsqueda no ha dado resultados, pero la esperanza la mantiene firme.

Víctor Yaipén fue amputado de las dos piernas a causa de la diabetes que fue avanzando durante el confinamiento social. (Foto: Facebook)

En medio de este difícil momento, Víctor Yaipén concedió una entrevista a América Noticias, en donde no pudo evitar conmoverse al repasar toda su trayectoria artística. El momento más sensible fue cuando recordó a su hermano Elmer Yaipén, quien falleció en 1999 producto de un accidente de tránsito cuando viajaba de San Antonio de Chiclayo hacia Monsefú.

“Recuerdo a mi madre, a mi padre, que están muertos. A mi hermano...”, expresó en llanto mientras era consolado por la reportera. “Son muchos recuerdos, muchos recuerdos bonitos. Nosotros, yo con mi hermano, hemos armado el Grupo 5. Luego, vienen mis hijos con Orquesta Candela. También fui el creador de esa orquesta”, contó ya más calmado.

APOYO FAMILIAR

Nacido en Chiclayo, Víctor Yaipén es uno de los músicos más reconocidos del Perú. Fue el fundador del Grupo 5 junto a su fallecido hermano Elmer Yaipén. Posteriormente, Víctor se retiró y lanzó su propio proyecto musical, llamado Orquesta Candela. Sus hijos son quienes siguen su legado y quienes lo mantienen firme en su búsqueda por encontrar un donante de riñón.

“Yo sé el gran esfuerzo que ha hecho y que ha hecho. Es un luchador. Día a día sale adelante, son pruebas muy difíciles las que está teniendo. Pero siempre está de buen humor, con ganas de salir adelante, de ser perseverante. Eso es lo que más admiro de mi padre. Te quiero mucho ”, comentó Billy Yaipén, su menor hijo.

En tanto, Víctor Yaipén Jr., quien se desempeña como cantante de la Orquesta Candela, espera que alguien se ponga el corazón en el pecho y ayude a su padre. “Solo basta una persona, solo una, para salvar 9 o 10 vidas. Eso es lo que queremos impulsar”, sostuvo.

Víctor Yaipén llora al recordar a Elmer Yaipén, su hermano fallecido | VIDEO: América TV / América Noticias

AMPUTACIÓN DE PIERNAS

Lo que empezó siendo una herida en el dedo, terminó con la amputación de sus extremidades inferiores. En mayo, Víctor Yaipén perdió sus dos piernas debido a la diabetes avanzada que padece. El músico y líder de la orquesta Candela señaló que su enfermedad se agravó durante la pandemia debido a la poca atención en los hospitales y centros de salud.

En una entrevista con La Banda del Chino, el cumbiambero mostró detalles de su día a día luego de perder ambas piernas. Asimismo, él afirmó que se encuentra cada vez mejor anímicamente pese a la situación, y que sigue adelante porque a sus 66 años tiene mucho por vivir.

En la actualidad, el artista acude a sus citas médicas en compañía de las personas que más quiere, llegando a realizarse hasta tres diálisis a la semana. Víctor Yaipén confiesa que este procedimiento es bastante cansado para él, pero que cada día se siente mejor.