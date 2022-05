Caso Byron Castillo: ¿Por qué la FIFA incluyó a Perú en el reclamo de Chile contra Ecuador? (Fotos: Reuters)

La FIFA se pronunció sobre el reclamo presentado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) por la inscripción y alineación indebida del jugador Byron Castillo de la selección de Ecuador. Además, invitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a incorporarse al proceso.

La FIFA confirmó que abrió una investigación a través de la Comisión Disciplinaria para dar respuesta al reclamo de la ANFP chilena en la que da cuenta de una posible “falsificación de documentos” referidos a la nacionalidad del futbolista Byron Castillo que irían en contra de los “criterios de convocatoria” establecidos para las Eliminatorias Qatar 2022.

El ente rector del fútbol mundial decidió invitar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la FPF para que den a conocer su postura sobre el caso ante los pedidos de la queja de Chile que contemplan la sanción al futbolista, la quita de puntos, la suma de puntos a favor de la ‘Roja’ y el castigo a la selección de Ecuador.

¿POR QUÉ PERÚ TOMA PARTE DEL PROCESO?

La selección peruana fue incluida en el proceso abierto por la FIFA debido a que los escenarios que contemplan una posible resolución del reclamo podrían variar la tabla de posiciones de las Eliminatorias, precisamente en los puestos de la zona de clasificación directa (cuarto lugar) en detrimento de Ecuador y a favor de Chile.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) y especialista en derecho deportivo, se refirió al caso Byron Castillo y explicó la invitación de la FIFA a la FPF para apersonarse al proceso.

“Han invitado a Perú para que tome una posición en caso la FIFA encuentre sustento en la denuncia de Chile, tomando en cuenta que aún está en zona de clasificación. Como el torneo ya terminó hay un tema que se llama ‘Integridad deportiva’ que básicamente es un principio en donde la FIFA trata de preservar el resultado deportivo que se dio en la cancha”, dijo el abogado en declaraciones a radio Ovación.

“La FIFA podría decir que el mérito deportivo está sobre el mérito administrativo de ganar en mesa y también podría verse favorecido Perú en ese aspecto, clasificar directo. Todo esto lo hacen porque en el proceso en el que no se sabe qué decisión se va a tomar. Entonces, involucran a Perú para que formule su posición respecto a este reclamo ¿Qué posición debería tomar Perú? En caso la FIFA considere que Ecuador merece una sanción como país, se tome en consideración el mérito antes que el mérito administrativo”, afirmó en otro momento al ser consultado por Canal N.

Baldovino dio afirmó que, si la FIFA le da la razón a Ecuador, no habría cambio alguno. Sin embargo, otro escenario posible es un fallo a favor de Chile basado en la integridad deportiva que podría dejar a la selección peruana en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con la clasificación directa al Mundial.

“Para llegar al Mundial tiene que prevalecer siempre el mérito deportivo, por tanto, si la FIFA le da la razón a Ecuador no pasa nada y todo se mantiene como está, pero si le da la razón a Chile ahí sí cambian las cosas, porque no solo es que le den los puntos a Chile o se declare W.O. No necesariamente. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podría decir ‘le damos los puntos a Chile y un marcador de 1-0 porque W.O. no puede existir porque ya acabó el campeonato, pero con eso no le alcanzaría para superar a Perú. Y es que, si bien empataría a Perú en puntos, no en goles, por lo que la FIFA, en razón al principio de ‘Integridad Deportiva’ podría subir a Perú al cuarto lugar y que Chile ocupe la quinta plaza, o sea para que juegue el repechaje. Es difícil que se dé esa figura, pero nada es imposible en esta vida”, agregó Baldovino.

Chile reclamó los puntos de los partidos con Ecuador de las Eliminatorias por alineación indebida del futbolista ecuatoriano

Sobre el particular, Julio García, abogado especialista en derecho deportivo, se manifestó en la misma sintonía que su colega antes mencionado sobre el caso Byron Castillo.

“De pronto FIFA determina que puede haber una sanción y que en ese escenario la sanción pudiera ser, eventualmente, una exclusión de Ecuador y de ser así eventualmente Perú no tendría que ser quinto, sino cuarto. De repente FIFA ha dicho: Perú está legitimado para participar en este proceso y deberíamos comunicarlo”, dijo García Torres.

Asimismo, el letrado opinó que la postura de la FPF debe priorizar el aspecto deportivo con miras al repechaje mundialista que debe afrontar Perú en un mes.

“En principio creería que lo que tendría que hacer la FPF es lograr garantizar, como una burbuja el tema de la selección, el comando técnico concentrado en lo que viene, que es lo real. No hay nada más real que disputar el repechaje de junio en Qatar. Eso es lo concreto y ha eso deberíamos ir”, agregó García Torres.

