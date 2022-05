Alianza Lima: Pablo Lavandeira confirma que su nacionalidad peruana está lista

Pablo Lavandeira viene atravesando un gran momento con la camiseta de Alianza Lima.

Buenas noticias en La Victoria. Pablo Lavandeira, una de las piezas más importantes de Alianza Lima en lo que va de la temporada, esta muy cerca de obtener el DNI peruano. De esta forma, el extremo ya no ocupará plaza de extranjero en el cuadro ‘blanquiazul’. Recordemos que firmó un contrato de dos años.

‘Lava’ llegó por primera vez al Perú en el 2015. El mediocampista llegó a un acuerdo con Universidad Técnica de Cajamarca después de su paso por la liga ‘charrúa’. Asimismo, el futbolista de 32 años vistió las casaquillas de Deportivo Municipal, Sport Rosario, Universitario de Deportes y Ayacucho FC en el torneo ‘incaico’. Gracias a ello, cumple con el requisito de residir en el país por cinco años seguidos.

Lavandeira pudo iniciar esta campaña como nacionalizado, pero su salida al fútbol chileno en 2020 retrasó todo su trámite. No obstante, ya esta listo para recibir su DNI peruano. “Mi nacionalización peruana ya está finalizada. Solo falta la firma oficial y hacer la ceremonia”, sostuvo en conversación con RPP.

El club ‘íntimo’ tendrá tres futbolistas nacionalizados en el 2023. Pablo Míguez, Pablo Lavandeira y Franco Zanelatto. Este último la viene rompiendo en Alianza Atlético de Sullana y retornará al ‘equipo del pueblo’ para la siguiente temporada.

Foto: EFE

SU GRAN MOMENTO EN ALIANZA LIMA

Pablo Lavandeira tomó protagonismo en estos últimos meses en el vigente campeón de la Liga 1. No solo mostró su talento en el torneo local sino también en la Copa Libertadores. Actualmente, lleva 15 partidos disputados, en los cuales anotó tres goles y brindó seis asistencias.

El gran momento del uruguayo se debe a la buena recepción por parte del pueblo ‘blanquiazul’, pese a su pasado en la ‘U’. “Siendo extranjero sé que el hincha espera que respondas de buena manera. Ellos me recibieron siempre con mucho respeto. Desde el día que firmé por Alianza he sido lo más profesional que he podido”.

“Me complemento bien con muchos de los chicos. Creo que tengo bastante afinidad con Hernán Barcos, Edgar Benítez, Jairo Concha o Pablo Míguez, son con los que comparto más fuera de la cancha y eso se nota al jugar”, agregó.

