¿Quién es Tony Montana, el que inspiró la nueva canción de BTS y Agust D?

"Tony Montana" es el nombre que eligió Agust D (Suga de BTS) para titular su nueva canción.

En los primeros días de mayo se dieron a conocer los títulos que formarían parte del nuevo disco de BTS, que llevará el nombre de “Proof”. Este trabajo musical ha llamado la atención del ARMY, ya que se resaltarán los trabajos individuales de los miembros, quienes llevarán sus conceptos a este álbum. Quien ha llamado gratamente la atención de los fans es Suga, también conocido como Agust D en su etapa como solista. El artista coreanos se ha encargado de la letra, composición y producción de la canción “Tony Montana”, que ya cuenta con más de 32 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

Esta pieza musical, que tiene una colaboración especial con Jimin , se ha basado en el trap, por lo que podemos escucharlo rapear mientras se escuchan bases rítmicas pegajosas. La composición también ha sorprendido a aquellos lejanos al K-pop, por el nombre que se eligió para titular este track.

¿QUIÉN ES TONY MONTANA?

Antonio ´Tony’ Montana es el nombre que se le otorgó al protagonista de la película “Scarface”, o “Cara cortada” en español. Se trata de un inmigrante cubano que escapa para iniciar una nueva vida en Florida, Estados Unidos, e intenta poner fin a su historial delictivo, aunque esto se le hace imposible. Abandona su trabajo de lavaplatos para convertirse en una “mula” y trasladar marihuana. Vio futuro a este negocio, así que se sumergió por completo en el, cambiándolo por la compra y venta de cocaína.

Su nueva faceta le trajo grandes beneficios, sociales y económicos, por lo que terminó siendo el líder de un imperio en el que solo podían ingresar personas de su más alta confianza.

Este personaje, interpretado por Al Pacino, se convirtió en uno de los ‘gangsters’ más famosos del cine , no solo por la personalidad que transmitía a través de la pantalla grande, sino por los diálogos y las escenas que protagonizó. Hasta la fecha, este film de Brian del Palma es considerado de culto y que debe ser visto por cualquier amante del séptimo arte.

FRASES DE TONY MONTANA EN SCARFACE

- “No creo en nadie. Tampoco quiero que crean en mí”.

- “Quiero que seas tú quien me quiera, quien me escuche, quien sepa mi pasado, y quien me ayude a formar mi futuro”.

- “¿Quieres jugar rudo? Ok, diles hola a mis amiguitos”.

- “Me conocerás mejor cuando dejes de jugar y hagas negocios conmigo”.

- “¿Crees que puedes detenerme? Necesitaría un ejército para eso”.

- “Tarde o temprano consigo lo que quiero”.

- “Lección número uno: Nunca subestimes la codicia de los demás”.

- “Todo día que siga con vida, es un buen día”.

- “Solo quiero lo que merezco...Al mundo, y todo lo que hay en él”.

LETRA TONY MONTANA - AGUST D FT. YANKIE

Hey gentleman

Wait a minute

neon naega manghagil gido haji

Sorry, I have no problem, shit

Mo money, mo problem, shit

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

seonggonggwa haengbok gateun deut dalla

heona deo keun seonggongeul wonhae

deo manheun buwa hwolssin keodaran myeongye

doni nareul jjoccgireul wonhaji donman

jjoccneun goemureun doeji anhgil

nan gidohae

namui silpaereul baraji anhgiro hae

nae gajokgwa fan geurigo team choeuseone

geurae don beolja nae wondaehan yamangeun jom nopa

The world it yours ije jeonsegyega God damn nae sonane

Hey gentleman

Wait a minute

neon naega manghagil gidohaji

Sorry, I have no problem, shit

Mo money, mo problem, shit

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

deo

keun kkum hope koriandeurim

swiwo boyeo one two three ain’t no

gawibawibo gongsikjuip

ttwieodeulmyeon you gone bleed by my

Feet nege tuip molpin yeogin nae

beullak oh ppaeseo neoui suip andeure

anhamuin bangmangi seuwing 45

6789 Keurim

Get the money uh on my mind

han tang han dwien liquor shot (lets fly)

Like a butterfly get high meori wireul bwa

neone wireul jinaga saekkya

Fuck it imi neoksi nagassji ni

sangtae geurogiya

byeoril eopsi neulkeoman ganeun hiphabe jomiya

Ya niga mwolhaedo yaya

Ya niga mwolhae eo? andwae

hanbeoneun bwajwo ni tujeong beulla beulla

Yeah fuck the system I say good bye bye

mitbadakbuteo tapkkaji baksal

Yeah fuck ur mideum I say o die die

Hey gentleman

Wait a minute

neon naega manghagil gidohaji

Sorry, I have no problem, shit

Mo money, mo problem, shit

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

I know, feel like Tony Montana

