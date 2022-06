BTS se separa por tiempo indefinido: cuatro libros sobre el fenómeno coreano que conquistó el mundo

BTS, el fenómeno juvenil

“Pausa” dijeron los integrantes del grupo de pop coreano BTS este martes cuando anunciaron que se separarán por tiempo indefinido para que cada uno pueda centrarse en sus proyectos musicales solistas . Después de casi diez años juntos, los siete artistas surcoreanos se tomarán un descanso como grupo musical emblema del K-Pop, un género en el que se convirtieron en referentes indiscutidos a nivel global.

Jin, Suga, Jungkook, RM, J-Hope, Jimin y V transmitieron por streaming su cena anual, llamada FESTA, y allí comunicaron la noticia a sus millones de seguidores. BTS genera miles de millones de dólares anuales a la economía surcoreana dada su enorme popularidad.

Sin embargo, sus integrantes decidieron que es momento de separarse por tiempo indefinido. Según lo describió RM, él y sus compañeros quedaron “agotados” tras la publicación de los últimos singles del grupro, que fueron nominados a los premios Grammy.

Pero para llegar al momento de la separación, aunque no tenga por qué ser definitiva, primero hay que recorrer la historia de un fenómeno cuyo techo es impredecible. Algunos libros ayudan a conocer con mayor profundidad esa historia.

En junio de 2013 nace el grupo del pop coreano más famoso del mundo: BTS . Con el lanzamiento del video de la canción “No more dream”, incluida en el álbum 2 Cool 4 Skool, los siete jóvenes Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico, ya no son los mismos que antes de ese primer gran impacto.

Desde sus primeros pasos en Corea del Sur hasta la presentación en la edición 64 de los Premios Grammy, el grupo está acompañado por su ARMY -su comunidad de seguidores-, otro actor importante en el éxito de BTS. ¿Qué hace la diferencia respecto a otras boy bands? El tipo de diálogo que establecieron con sus fans es un factor decisivo. BTS no es solo un grupo musical de K-Pop: es una comunidad. Algunas de las canciones más exitosas del grupo, también conocido como Bangtan Sonyeondan o Beyond The Scene son “Idol”, “DNA” “Mic drop” o “Fake love”, las cuales acumulan millones de reproducciones en sus plataformas digitales.

El grupo sido galardonado consecutivamente con el premio Billboard al mejor artista en redes sociales desde 2017 y es el único grupo de K-pop que ha sido reconocido como el mejor dúo/grupo en los Billboard Music Awards , así como el dúo o grupo favorito de pop/rock y artista favorito en redes sociales en los American Music Awards. Además, la banda es el único artista coreano de pop en recibir una nominación en los premios Grammy. En 2022, el grupo ganó diez premios en los Japan Gold Disc Awards; se convirtió en el primer artista extranjero en ganar en la categoría de artista del año (Asia) por cuatro años consecutivos, así como en el único en recibir esa cantidad de premios en una misma edición y el más galardonado en la historia de la ceremonia (con treinta en total).

BTS arrasa con seguidores en Instagram, Twitter y Tik Tok . Tanto que alcanzó tres nuevos récords Guinness en marzo de este año, sumados a los que ya tenía. Por ejemplo, en febrero alcanzaron 60.151.959 seguidores en Instagram. El septeto superó su propio récord establecido en abril de 2021, cuando había alcanzado la asombrosa cifra de 40.220.226 seguidores. En cuanto a Tik Tok, The Bangtan Boys, con su cuenta oficial @bts_official_bighit, son oficialmente el grupo musical más seguido en la aplicación, con 45,7 millones de fans. Con 44.167.059 seguidores, @BTS_twt es la cuenta con más seguidores en Twitter para un grupo musical en la historia de la plataforma. Pero estos no son los únicos números asombrosos. El septeto y su ARMY también registraron un total de 422.228 interacciones el 29 de abril de 2019, acumulando dos récords mundiales: Mayor número de interacciones en Twitter para un grupo musical y Mayor número de interacciones.

Aquí, cuatro libros para entender de qué se trata este fenómeno musical global que acaba de anunciar su pausa.

BTS pose on the red carpet as they attend the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“La Biblia de BTS” (extraoficial)

Publicado recientemente por Roca Editorial, el libro saca a la luz los secretos y la historia de las grandes estrellas del grupo BTS , desde su surgimiento en 2013 hasta hoy. En las más de 190 páginas, La Biblia del BTS -aunque no es material oficial- describe los perfiles de cada uno de los miembros de la boy band coreana con fama mundial y millones de seguidores en las redes sociales, la historia de su ascenso hasta lograr encabezar el ranking Billboard en los Estados Unidos , entrevistas y sus canciones más exitosas.

La autora de este libro es la editora y escritora Dianne Pineda-Kim, que ya había publicado otro libro por Racehorse y distribuido por Simon & Schuster: K-Pop Style. Allí, brinda una guía para aprender a vestirse y peinarse como los artistas de moda: las influencias y la inspiración de una gran cantidad de estilos como el callejero, de videos musicales o tours de las bandas y cantantes más famosos del K-Pop. Pineda-Kim, con residencia en Jeonju, en Corea del Sur, también participa en publicaciones como Jeetsetter Asia, Groove Korea, y Hola, entre otras.

La Biblia de BTS es un libro imprescindible y la autora se mete de lleno con uno de los grupos más influyentes en internet y del momento, según la revista Time.

La Biblia de BTS (extraoficial), de Dianne Pineda-Kim

“BTS. El ascenso de Bangtan Boys”

En esta biografía se narra la historia de BTS y su imponente ARMY , formada por miles de fans de todo el mundo. Con su ayuda y su increíble carisma la banda ha logrado colocarse en lo más alto del panorama musical internacional. BTS. El ascenso de Bangtan Boys repasa las vidas de RM, J-Hope, Suga, Jimin, V, Jin y Jungkook, cómo se formó el grupo y su ascenso meteórico hasta convertirse en estrellas mundiales.

El libro también incluye fotografías y datos, material fundamental para cualquier fanático. Y hay una mención importante: a Bang Si-hyuk, también conocido como Hitman Bang. ¿Quién es? Un personaje fundamental en este éxito: el creador y productor de BTS y el fundador de “Big Hit Entertaiment” . Su objetivo era crear el nuevo grupo de K-pop, pero con bases sólidas, por eso dedicó tanto tiempo a encontrar a los integrantes del grupo. Bang buscaba artistas que poseyeran motivaciones internas profundas y duraderas además de talento en estado puro. Y lo logró.

La autora de este libro, Cara J. Stevens, antes de publicar BTS. El ascenso de Bangtan Boys, ya tenía en el mercado otros nueve libros para niños, incluida la novela Dragon School. Comenzó su carrera diseñando juegos interactivos e historias basadas en libros y ahora crea historias basadas en videojuegos, por ejemplo, Fortnite. Su trayectoria está influida por su amor profundo y permanente por los juegos, la ciencia ficción y la escritura. En su último libro abre las puertas a un fenómeno todoterreno.

“BTS, íconos del K-Pop”

A lo largo de 224 páginas, el libro hace un recorrido por la vida de los siete jóvenes coreanos integrantes de la banda: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, que bailan, rapean, cantan y lideran las listas de récords de todo el mundo. Lo que en los 90s fueron las boy bands, ese fenómeno hoy se llama BTS. Alcanzaron la fama en su natal Corea del Sur hace casi diez años y el éxito llegó al mundo. Aunque casi todas sus canciones son en coreano, son la sensación en Estados Unidos, Reino Unido y el resto de los países. El K-pop es el nuevo fenómeno de la música en el mundo Occidental, y en los últimos años se ha convertido en el género global más consumido. Con su talento, dedicación, con una puesta en escena muy cuidada y conciertos repletos de pop, hip hop y RnB, BTS es la sensación internacional del momento.

Después de trabajar como redactor en la BBC, el autor del libro, Adrian Besley se convirtió en escritor freelance. Antes de publicar BTS, ídolos del K-Pop, el inglés ya había escrito otras biografías no oficiales de otros grupos de K-Pop como EXO, Blackpink y Billie Eilish .

BTS, íconos del K-Pop, de Adrian Besley

“BTS. Reyes del K-Pop”

El libro, publicado por la editorial argentina Lexus, cuenta con 62 páginas y es una guía no autorizada para fans. Pensado para un público infantil y juvenil, tiene imágenes, datos, cifras, noticias y reseñas. La guía para fans que celebra a la banda que está conquistando al mundo con su música, su talento, su dedicación, las increíbles coreografías y su innovadora fusión de pop, hip-hop y R&B . BTS. Reyes del K-Pop la información detallada sobre cada integrante de la banda, su estilo y lo que los hace únicos. Descubre todo lo que necesitas saber sobre los chicos, desde su debut hasta su éxito mundial.

BTS. Reyes del K-Pop, de Editorial Lenux





