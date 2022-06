BTS: los mejores memes que dejó su separación indefinida

BTS anunció su separación (Foto: Instagram/@bts.bighitofficial/Twitter)

BTS, el grupo de K-Pop que alcanzó fama mundial con canciones como Dynamite, Butter, Permission to dance, Boy with luv, Fire, My universe y Euphoria, además de impresionante coreografías, sorprendió a sus fans con su inesperada noticia que conmocionó a sus millones de seguidores y desató infinidad de memes en redes sociales.

Durante la mañana de este martes 14 de junio (hora centro de México), la agrupación realizó un streaming con motivo de su cena anual, mejor conocida como FESTA, donde convivieron un poco con su ARMY y recordaron algunos momentos de su trayectoria como una de las boys bands más famosas de los últimos años. Pero, de un momento para otro la conversación tomó un giro inesperado cuando los integrantes comenzaron a hablar con nostalgia.

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

RM, uno de los integrantes más queridos por el ARMY, comentó que tanto él como algunos de sus compañeros se sentían muy cansados después de sus últimas presentaciones y el lanzamiento de sus canciones que fueron nominadas al Grammy. Sus declaraciones fueron secundadas por Jungkook, quien tomó la palabra para confirmar las sospechas, su separación.

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

“No espero su total comprensión, pero espero que lo entiendan. Pasaremos un tiempo por nuestra cuenta disfrutando y experimentando cosas nuevas para regresar frente a ustedes con una fase más madura. Por eso, espero que nos apoyen [...] El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo”, dijo Jungkook.

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

Así, Jungkook explicó que también los artistas necesitan disfrutar de su tiempo libre y, en su caso, es una situación más especial debido a que llevan más de 9 años juntos. Antes de que se desaten especulaciones sobre la ruptura definitiva del grupo, J-Hope negó su separación definitiva, por lo que se espera que después de algunos meses, incluso un par de años, regresen más fuertes que nunca.

“Pienso que es necesario separarnos un poco. Espero que no piensen en esto de forma negativa y sepan que es un plan muy saludable. No vamos a dejar el grupo”, comentó J-Hope.

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

Suga reafirmó que este no será el fin de BTS: “No es que nos estemos separando. Sólo estamos viviendo separados por un tiempo”, mientras que Jimin, de 26 años, comentó que este tiempo lejos de los reflectores también les sirvirá para analizar qué tipo de artistas quieren ser y cuál es el mensaje que quieren ofrecer a su público.

“Estamos empezando a pensar qué tipo de artistas queremos ser cada uno para ser recordados por nuestros fans [...] Creo que por eso estamos pasando una mala racha ahora, estamos intentando encontrar nuestra identidad y eso es un proceso agotador y largo”, comentó.

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

Como era de esperarse, los miembros de la agrupación rompieron en llanto antes de terminar la trasmisión por la difícil decissión que tomaron, pero al mimso tiempo mandaron un mensaje de aliento a sus fans para que no pierdan la esperanza de que algún día los volverán a ver juntos.

Casi de inmediato, BST se pocisionó entre las principales tendencias de redes sociales, donde el ARMY externó sentimientos encontrados por la inesperada noticia.

(Foto: Captura de pantalla/ Twitter)

“Nam debe estar tan asustado de decepcionarnos, pero lo que daría por decirle que eso jamás pasará, que cada pequeña cosa que hace es perfecta y sin importar lo que suceda siempre estaremos a su lado”, escribió un tuitero.

“Me siento muy triste y llorando mucho por qué no verlos como grupo un tiempo me pone muy sentimental, pero yo estaré aquí siempre esperando que regresen y los apoyaré día a día en sus trabajos como solitarios. Ellos me salvaron y yo siempre les agradeceré”, fue otra reacción.

Hasta el momento se sabe que la última presentación de J-hope será el próximo domingo 31 de julio en el festival Lollapalooza Chicago 2022.

SEGUIR LEYENDO: