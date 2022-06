BTS: el riguroso servicio militar de Corea del Sur que estaría detrás de su “pausa”

El inesperado anuncio de que BTS entraría en un hiatus grupal destrozó el corazón de ARMY sin embargo van a seguir apoyando a cada uno de los integrantes en sus actividades por separado Foto: Twitter @Vantaegi95

La inesperada noticia de que BTS se va a hiatus como grupo por un tiempo fue confirmada durante el especial Banttan Dinner del FESTA 2022, revelaron que por un tiempo indefinido se dedicarían a comenzar sus carreras en solitario comenzando por Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope.

Sin embargo existen rumores de que tomaron esa decisión porque a finales de año se espera que vayan todos juntos a cumplir su servicio militar el cual tiene una duración de dos años, el objetivo de producir canciones individuales (como otros grupos de K-pop lo han hecho) es dar apoyo, amor y esperanza a su fandom de que los chicos pronto regresarán sanos y salvos, que esperen pacientemente por ellos.

Es importante recordar que Corea del Sur y Corea del Norte se encuentran en conflicto desde hace años, por esa razón el cumplimiento del SM es obligatorio para todos los surcoreanos que tengan entre 18 y 30 años y tiene una duración de 21 meses.

Particularmente en el caso de Bangtan, ninguno de los miembros ha cumplido con dicho requerimiento pero el ministro de Cultura surcoreano, Hwang Hee, realizó una tentadora propuesta y es que el grupo completo efectúe una presentación social alternativa al SM. Hasta la fecha solo se ha confirmado que desempeñarán juntos el servicio.

Durante la cena de aniversario que se estrenó el 14 de junio, los integrantes externaron la presión que tuvieron en los recientes años y coómo eso obstruía sus proyectos individuales y sus deseos de querer cumplirlos este año.

Existe una posibilidad de que quieran realizar mixtapes individuales debido a que a finales de año se espera que se enlisten al Servicio Militar todos juntos, por lo que hay esperanza que para 2024 vuelvan a juntarse como banda Foto: Twitter @vnntely

El primero de ellos en lanzar un álbum será J-Hope, quien recientemente se dio a conocer participará en el festival Lollapalooza como parte del headliner, el líder del grupo señaló que los miembros han lanzado mixtapes independientes dentro de los tracklist de algunos álbumes como Wings y The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever.

El futuro de Bangtan Sonyeondan es una pausa grupal pero no se trata de una disolución, en la cena anunciaron el orden en que estrenarían los mixtapes comenzando por Hobi, seguido por Min YoonGi, luego Jung JungKook, después Kim Taehyung, posteriormente Nam Joon y a la par Park Jimin y el ciclo será cerrado por Kim Seok Jin.

Debido al uso de la palabra “hiatus” para ejemplificar la pausa grupal, los ARMY’s se confundieron pensando que la banda se disolvería, a lo que HYBE (anteriormente conocida como Big Hit Entertainment) comunicó que no se trata de ese escenario y que los integrantes seguirán activos con lo programado pero por separado, informó en un comunicado de prensa oficial.

Denido a que algunos fans se confundieron y pensaron que el grupo se estaba disolviendo, HYBE comunicó oficialmente que se trata de una pausa grupal sin embargo los miembros seguirán activos en sus carreras y ya tienen programadas actividades en un futuro próximo Foto: Twitter @jmygmochis

Sin duda alguna el corazón de ARMY se encuentra destrozado por la noticia, pues no novedad que otros grupos de K-pop hayan realizado ese tipo de pausas y nunca volvieran a unirse, aún después de cumplir con el SM, las esperanzas del fandom están puestas a que para el año 2024 que es cuando dan por terminado su servicio, retomen sus actividades grupales y vuelvan a compartir escenario.

Un mensaje de reflexión que expresó Jimin durante la transmisión es que los fans y ARMY son dos grupos diferentes, han experimentado el amor del segundo término durante toda su trayectoria y ahora cada uno por su cuenta quieren saber como se siente el cariño individual que pueden llegar a recibir.

SEGUIR LEYENDO: