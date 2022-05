Crisis en Perú Libre continuará: Habrá más renuncias en la bancada, aseguró congresista oficialista

Crisis en Perú Libre.

Tras la elección de los 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que ocurrió ayer 10 de mayo en el pleno del Congreso de la República, se dio a conocer la renuncia masiva de parlamentarios a la bancada de Perú Libre.

En total, 10 congresistas, del ala magisterial, dimitieron al partido del gobierno. Esto provocó que el grupo oficialista deje de ser la primera fuerza política en el Legislativo, al pasar a tener de 32 a 22 integrantes. Ahora, Fuerza Popular se impone como la bancada con más parlamentarios, con 24 miembros.

Sin embargo, se dio a conocer que más legisladores tienen planeado salir del partido del lápiz debido a la falta de consenso en la interna. Según Francis Paredes, una de las 10 congresistas renunciantes de Perú Libre, cinco o seis más de sus excorreligionarios se sumarían a la nueva bancada que conformaría el ala magisterial.

“Yo sé que van a seguir [las renuncias]. Hay voces que dicen que no solamente somos nosotros, hay voces que dicen que van a salir otros grupos y que, posiblemente, nosotros podamos aumentar el número de nuevos congresistas en el nuevo bloque que estamos formando. [¿Cuántos más han dado su palabra para renunciar?] Bueno, estamos hablando de cinco a seis personas”, divulgó a Exitosa Tv.

“El punto de quiebre para nosotros es que no ha habido el suficiente consenso para este bloque magisterial. No hemos cumplido con las expectativas al 100 % como hubiéramos querido. Tenemos muchas coincidencias, pero ellos tienen una agenda. (…) Hemos salido escogidos por la bancada de Perú Libre, pero, a título personal, no me he sentido acogida. Me sentí muy ajena al proceso, incluso de poder articular el trabajo para mi región”, explicó.

Además de Francis Paredes, los parlamentarios que decidieron dar un paso al costado a Perú Libre son Alex Paredes, Elizabeth Hermosilla, Pasión Dávila, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Paúl Gutiérrez, Katy Ugarte, Germán Tacuri y Lucinda Vásquez.

Pese a las renuncias por la falta de consenso, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, minimizó la desintegración de la bancada de Perú Libre y aseguró que su agrupación no se verá afectada ya que los legisladores renunciantes “nunca fueron militantes orgánicos” y que se van por “intereses propios”.

“El Partido no se afecta por disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales, no se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta, seguirán votando por PC, nosotros también. ¡Adelante!”, escribió Cerrón en su cuenta de Twitter.

Vladimir Cerrón

En respuesta, el congresista Edgar Tello, también renunciante al partido oficialista, precisó que su “interés propio” es seguir un camino político propio y que no comparten lo dicho por Cerrón respecto al “cuoteo”.

“Seguimos como maestros respaldando la gestión del presidente Pedro Castillo y en el camino nos uniremos ante puntos comunes sobre los compromisos que anunció el 28 de julio”, dijo a RPP.

Asimismo, Paredes rechazó el discurso del líder de Perú Libre, quien hace unos días señaló que la nueva Constitución Política debe impulsarse a través de “una vía pacífica o no pacífica”.

“Esa es una de las cosas con la que nosotros discrepamos. Rechazo de manera tajante la forma en que ellos vienen diciendo y llevando un mensaje a la población”, agregó.

