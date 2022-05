Vladimir Cerrón tras renuncia de 10 integrantes de Perú Libre: “Nunca fueron militantes orgánicos”

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. | Foto: Agencia Andina

La reciente elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el Congreso de la República parece haber perjudicado principalmente al partido de gobierno, Perú Libre, ya que 10 de sus miembros, del ala magisterial, renunciaran de manera irrevocable a esta agrupación política por discrepancias en cómo se llevó la designación de los nuevos miembros del TC, la cual fue respaldada por el resto de legisladores de la bancada del lápiz.

Pese a las renuncias, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón quiso minimizar la desintegración de la bancada de Perú Libre y aseguró que su agrupación no se verá afectada ya que los legisladores renunciantes “nunca fueron militantes orgánicos” y que se van por “intereses propios”.

“El Partido no se afecta por disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales, no se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta, seguirán votando por PC, nosotros también. ¡Adelante!”, escribió Cerrón en su cuenta de Twitter.

10 RENUNCIAS

El martes por la noche, tras la elección la elección de los miembros del TC por el Congreso, la legisladora Katy Ugarte, indicó a varios medios que ya venían analizando desde antes de esta jornada la renuncia a Perú Libre. “Tenemos un proyecto político y en función a ello estamos tomando esta decisión”, dijo.

Los congresistas que dejan Perú Libre y que formarán su propia bancada son:

- Alex Paredes

- Edgar Tello

- Paúl Gutiérrez

- Francis Paredes

- Elizabeth Hermosilla

- Pasión Dávila

- Segundo Quiroz

- Germán Tacuri

- Katy Ugarte

- Lucinda Vásquez

“Con la única persona que hablamos es el vocero Waldemar Cerrón a quien le agradecimos por el espacio que nos dio para participar en la política. Él respetó nuestra decisión”, manifestó Katy Ugarte al diario Perú 21.

Tras las renuncias Perú Libre pasa a tener de 32 a 22 integrantes y dejan de ser la primera fuerza en el Congreso, ya que la bancada de Fuerza Popular cuenta con 24 legisladores.

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TC

La noche del martes, el Pleno del Congreso de la República eligió a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Ellos reemplazarán a los magistrados que ya tenían el mandato vencido. En la sesión vespertina, según el acuerdo de la Junta de Portavoces, no fue posible presentar cuestiones previas ni tampoco un debate, siendo votados cada uno de los candidatos por orden de mérito. Fueron elegidos:

Nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

1. Morales Saravia, Francisco Humberto (orden de mérito: 1): Obtuvo 92.89 puntos. Es un abogado especializado en derecho constitucional, que se desempeña como responsable académico de la maestría en dicha especialidad jurídica en la Universidad de San Martín de Porres. Antes ha trabajado en el TC como secretario general y asesor.

2. Gutiérrez Ticse, Luis Gustavo (orden de mérito: 2): Obtuvo 88.67 puntos. Es abogado constitucionalista y profesor de derecho constitucional en la Universidad de San Ignacio de Loyola. También se ha desempeñado como asesor parlamentario.

3. Domínguez Haro, Helder (orden de mérito: 3): Consiguió 84 puntos. Es abogado constitucionalista y profesor en la facultad de derecho de la Universidad de Lima.

4. Pacheco Zerga, Luz Imelda (orden de mérito: 4): Obtuvo 83.96 puntos. Es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica y ha sido vocal del tribunal nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Es doctora en derecho y profesora en la Universidad de Piura.

5. Monteagudo Valdez, Manuel (orden de mérito: 5): Obtuvo 75.88 puntos. Es abogado de profesión. Este postulante se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica y como gerente jurídico del Banco Central de Reserva.

6. Ochoa Cardich, César Augusto (orden de mérito: 6): Quien cierra la lista obtuvo 73.32 puntos. Es abogado experto en derecho constitucional, profesor en la Pontificia Universidad Católica e integra el estudio Amprimo Abogados.

