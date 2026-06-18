Lucas, niño autista no hablante de 7 años, lleva más de una semana desaparecido: se perdió en la selva de Satipo

El video presenta un formato de pantalla dividida. En la parte superior, se observa a un niño de aproximadamente siete años de edad, sentado en un entorno natural con vegetación, vistiendo una camisa azul y pantalones rojos. En la parte inferior, un hombre habla a cámara desde un fondo oscuro. Los subtítulos en la sección superior identifican al niño como Lucas y señalan su desaparición en la selva. Se menciona que tiene 7 años, padece autismo y no habla. Los textos también refieren a la falta de hallazgos en ríos y la situación de soledad del niño. El contenido es un reportaje sobre una persona desaparecida.
La búsqueda de Lucas Adrián Seguil Córdova, un niño autista no hablante, continúa sin resultados en la provincia de Satipo, región Junín. El menor de 7 años de edad desapareció el pasado 10 de junio en el centro poblado de Río Santa, distrito de Río Negro, cuando acompañaba a sus padres durante una jornada de cosecha de café.
Según relataron sus familiares, bastó un instante para perderle el rastro. Desde entonces, efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo, vecinos y familiares han recorrido caminos, zonas boscosas y alrededores del lugar donde fue visto por última vez, sin lograr ubicarlo.
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La abuela del menor expresó la angustia que vive la familia desde hace más de una semana.
“Son varios días que está desaparecido. No sé dónde está mi nieto. ¿Qué le habrá pasado? Él no habla. Quisiera que nos apoyen. ¿Cómo estará? ¿Dónde estará? Por favor, ayúdennos”, pidió.
La preocupación aumenta debido a que Lucas tiene trastorno del espectro autista (TEA) y no utiliza el lenguaje verbal para comunicarse, una condición que podría dificultar que pida ayuda o explique quién es si llega a encontrarse con otras personas.
Cuestionan demora en apoyo especializado
De acuerdo con el testimonio difundido por familiares y periodistas que siguen el caso, la madre del niño acudió en un primer momento a solicitar apoyo al Ejército en Satipo para reforzar las labores de búsqueda con personal especializado, drones, perros de rescate y otros equipos.
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Sin embargo, según denunció, la respuesta en ese momento fue que debía presentar una solicitud formal cuyo trámite tomaría aproximadamente tres días para hacerse efectivo.
Búsqueda incanzable
Mientras las horas siguen transcurriendo, familiares, vecinos y organizaciones sociales continúan solicitando que se desplieguen más recursos para la búsqueda de Lucas.
Al momento de su desaparición, el menor vestía un polo rojo, buzo color marrón y botas azules. La Policía Nacional ya activó la alerta amber y a través de sus redes sociales ha compartido la información del menos para que, quienes lo vean, puedan ponerlo a buen recaudo y dar aviso inmediato a las autoridades o familiares.
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Desde las Asociaciones Unidas de Autismo del Perú hicieron un llamado a las autoridades y a la población para no detener la difusión de la alerta.
“Lucas, un niño de 7 años con autismo, desapareció el 10 de junio de 2026. Cada hora que pasa aumenta la angustia de su familia, que continúa buscándolo sin descanso”, señalaron mediante un pronunciamiento difundido en redes sociales.
La organización recordó que muchas personas con autismo pueden tener dificultades para comunicarse con desconocidos, pedir ayuda o reaccionar adecuadamente ante situaciones de peligro, por lo que consideran fundamental ampliar los esfuerzos de búsqueda.
Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a compartir la fotografía y los datos del menor para aumentar las posibilidades de encontrarlo. “No podemos permitir que su búsqueda se pierda entre las noticias del día”, indicaron.
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En redes sociales, usuarios y grupos de apoyo han pedido que las labores de rastreo sean reforzadas con más recursos y que se mantenga activa la difusión del caso en todo el país.
¿Cómo ayudar?
Las personas que tengan información sobre el paradero de Lucas Adrián Seguil Córdova pueden comunicarse de inmediato con la Comisaría de Satipo al número: 966 826 197 o llamando a gratuitamente a la línea 114. La familia espera que cualquier dato pueda contribuir a encontrar al menor y lograr su regreso seguro a casa.
¿Cómo reportar la desaparición de un menor?
1. Acude a la comisaría más cercana
El primer paso es dirigirse a cualquier dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitar la denuncia por desaparición de menor de edad. La atención debe ser inmediata y sin restricciones de tiempo.
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2. Brinda toda la información disponible
Es fundamental entregar datos precisos que ayuden a la búsqueda, como:
- Nombre completo del menor y número de DNI (si lo tiene)
- Fotografía reciente
- Edad, estatura, contextura y rasgos físicos
- Ropa que vestía al momento de desaparecer
- Lugar, fecha y hora de la última vez visto
- Información sobre posibles rutas o destinos
3. Solicita la activación de la alerta de búsqueda
La Policía puede activar el Sistema de Alerta de Personas Desaparecidas, que permite difundir el caso de manera urgente a nivel nacional a través de medios, redes sociales y coordinación interinstitucional. Este mecanismo busca acelerar la ubicación del menor en el menor tiempo posible.
4. Informa si existe alguna condición de riesgo
Es clave señalar si el menor tiene alguna condición médica o discapacidad (como autismo, esquizofrenia u otra), ya que esto incrementa la prioridad del caso y orienta mejor la búsqueda.
5. Difunde el caso
Además del reporte oficial, es importante apoyar la búsqueda mediante:
- Redes sociales
- Vecinos y comunidad
- Paraderos, mercados y centros públicos
- Grupos locales del distrito
En el caso de menores de edad, la denuncia no puede ser rechazada ni demorada. La acción inmediata es esencial.
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