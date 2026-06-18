Visita del papa León XIV al Perú será la más larga en la historia del país, afirma el Arzobispado de Lima

Vocero del Arzobispado de Lima ofrece detalles sobre el viaje del Papa León XIV al Perú. Canal N

La visita del papa León XIV al Perú fue anunciada para noviembre por el presidente José María Balcázar y, según lo indicado, se estima que dure entre ocho y 10 días, a la espera de la confirmación formal de la Santa Sede, y aunque existen intenciones desde el Gobierno de hacer que esta se prolongue por más tiempo; esta será la visita más larga de un pontífice al Perú en la historia, según el Arzobispado de Lima

El vocero de la institución eclesiástica, Juan José Dioses, indicó que el acuerdo de la visita de León XIV fue anunciado por el presidente Balcázar “después de la audiencia privada que ha tenido con el Santo Padre”. Aunque esta es solo el inicio del proceso formal para concretar la llegada del papa al territorio nacional.

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El vocero precisó que la formalidad pendiente pasa por la oficina de prensa vaticana. “Solo queda confirmar formalizar el anuncio que se da a través de la oficina de prensa de la Santa Sede”, afirmó en conversación con RPP.

Sobre el estatus de la invitación, Dioses indicó que el aval del pontífice ya se expresó en conversaciones previas, pero que aún falta el comunicado oficial. “Oralmente el papa ya ha manifestado y aceptado su intención de venir al Perú. Esto tiene que ser confirmado por la Santa Sede”, sostuvo.

¿Cómo se organiza la visita de León XIV al Perú?

El vocero del Arzobispado de Lima afirmó al medio radial que una vez emitido el pronunciamiento por parte de la oficina de prensa de la Santa Sede, se activan coordinaciones entre el Estado, la Iglesia local y el Vaticano para determinar detalles logísticos, como cuál será el recorrido del papa en suelo peruano.

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“Se activan todos los protocolos necesarios para coordinar entre el Estado peruano, la Conferencia Episcopal Peruana y el Vaticano, la propuesta de un itinerario de actividades que el papa podría realizar, así como las ciudades que visitaría”, señaló Dioses.

El procedimiento, agregó, incluye una visita técnica previa desde el Vaticano para revisar los lugares a incluir en la agenda. “Este protocolo pide que autoridades del Vaticano, a través del coordinador de viajes apostólicos, que es un obispo mexicano nombrado por el papa León XIV, visite nuestro país, recorra los lugares que el papa visitaría”, afirmó.

Dioses también adelantó el momento en que se conocerían los detalles de la gira. “Uno o dos meses después de anunciarse la visita del papa, se elabora el libro oficial de la visita. Ahí, cuando se publique el libro oficial, vamos a saber las ciudades y las actividades que el papa tendría en nuestro país”, dijo en RPP.

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¿Qué ciudades visitará el papa León XIV?

El presidente José María Balcázar confirmó que el papa León XIV visitará Perú durante la primera quincena de noviembrey podría llegar al país aproximadamente el martes 10 de ese mes en lo que podría ser una visita que podría durar entre ocho y 10 días. Según el mandatario, durante este tiempo, el sumo pontífice visitará cinco ciudades.

Balcázar afirmó en RPP que el papa León XIV confirmó su presencia en Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, con un itinerario que todavía se encuentra en fase de definición. Aunque el mandatario indicó que se ha estimado que la estancia del pontífice será de hasta 10 días, desde el Ejecutivo buscan que esta se extienda y que el recorrido incluya a la ciudad de Sullana, en la región Piura.

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En la misma entrevista, Balcázar señaló que existe la posibilidad de incluir a Puno e Iquitos como parte del recorrido del Papa en Perú, aunque la decisión quedará supeditada a las evaluaciones logísticas y de seguridad de la oficina del Vaticano que se encarga de la programación.