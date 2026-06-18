Jorge Salinas conmueve a su hijo Santiago con emotivo mensaje tras eliminación de EEG

Santiago Salinas, hijo del reconocido actor Jorge Salinas, fue el primer eliminado de 'Esto es Guerra' y recibió un conmovedor mensaje de apoyo de su padre.

La reciente eliminación de Santiago Salinas de la competencia televisiva ‘Esto es Guerra’ marcó un momento clave en la actual temporada del reality. El joven, hijo del reconocido actor mexicano Jorge Salinas, se despidió del programa luego de un circuito diseñado por la producción, donde cuatro participantes pusieron a prueba su fuerza, agilidad y puntería en busca de un lugar definitivo en el equipo.

La jornada del 17 de junio enfrentó retos físicos exigentes, culminando en una última prueba que consistió en lanzar neumáticos dentro de un tronco. Stefano logró el primer puesto tras una reñida disputa. Piero aseguró su permanencia en segundo lugar, dejando la definición entre Hamid y Santiago. Finalmente, el hijo del actor mexicano quedó en el cuarto puesto y debió abandonar la competencia.

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A través de sus redes sociales, Santiago Salinas compartió sus sensaciones tras la eliminación, describiendo su paso por el reality como una vivencia única. “No todo tiene final feliz, dejé mi 100 % en el programa pero las cosas no se dieron como en un momento lo creímos. Fue una de las experiencias más lindas que he tenido en la TV y sé que oportunidades como esta seguirán llegando a mi”, escribió en su mensaje de despedida.

El hijo del reconocido actor mexicano no logró quedarse de forma permanente en el programa| Instagram

En ese mismo comunicado, el participante valoró el compañerismo y el ambiente vivido durante el programa. “Agradezco mucho a @guerrerosycombatientesperu @estoesguerraperutv por permitirme ser parte del programa número 1 en todo el Perú estoy seguro que volveremos a pisar este set muy pronto para seguir demostrando de que estoy hecho, me llevo una parte de cada uno de los participantes y qué honor tuve de poder aprender un poco de ellos, hasta pronto @estoesguerraperutv nos veremos de nuevo”, agregó en sus redes sociales.

El mensaje de Santiago Salinas fue recibido por seguidores y participantes, quienes destacaron su entrega durante la competencia y la deportividad mostrada en cada etapa del reality. El formato, que se caracteriza por pruebas físicas de alta exigencia y cambios imprevistos en la dinámica, llevó a que Salinas, pese a haber asegurado su lugar previamente, tuviera que disputar nuevamente su cupo tras la decisión del Tribunal.

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Jorge Salinas destacó la participación de su hijo

La salida de Santiago Salinas no pasó desapercibida para su entorno familiar. Jorge Salinas, actor de amplia trayectoria en la televisión mexicana, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras tras su eliminación, reconociendo el esfuerzo y la madurez con la que enfrentó el desenlace.

El intérprete, conocido por su participación en telenovelas y proyectos internacionales, destacó la importancia de aprender de las derrotas y la capacidad de adaptación ante las adversidades propias de la vida y la televisión. “Felicidades hijo, bienvenido a la vida en donde nada es como tiene que ser o por lo menos como uno cree que debe ser”, manifestó el actor.

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El actor Jorge Salinas envía un mensaje de apoyo y ánimo a su hijo Santiago Salinas tras su eliminación del reality show 'Esto es Guerra' en Perú.

En su mensaje, Jorge Salinas reforzó la idea de que estos desafíos representan solo una parte del camino y no definen el futuro. “Eres un guerrero y como tal está es solo una batalla, los guerreros aprendemos en la derrota. Solo es un programa! Te amo”, señaló.

La respuesta de Jorge Salinas sumó respaldo a su hijo y sirvió como ejemplo público de apoyo familiar ante situaciones de exposición mediática. El mensaje del actor fue compartido por seguidores y por distintas cuentas dedicadas al seguimiento de figuras del espectáculo, generando comentarios positivos y muestras de aliento para Santiago.