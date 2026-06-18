Perú

Greg Michel, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, es detenido tras agredir e insultar a policías en la vía pública

Recordado por su paso en realities de competencia, el exintegrante de Esto es Guerra protagonizó un altercado con agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a su detención luego de insultos y presunta agresión física

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Greg Michael, exchico reality, insulta y agrede a policías: Magaly Medina muestra el incidente
Greg Michael, exchico reality, insulta y agrede a policías: Magaly Medina muestra el incidente

La noche del 17 de junio, el programa Magaly TV La firme presentó imágenes que muestran a Greg Michel, exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’, en medio de un altercado con la Policía Nacional del Perú. El modelo, de origen belga, fue captado insultando y agrediendo a los agentes durante un operativo en plena vía pública, lo que derivó en su detención y traslado a la comisaría.

Según el adelanto difundido por Magaly Medina, el incidente ocurrió cuando los policías intervinieron a Greg Michael y a una acompañante por motivos que no fueron detallados en el avance. En las imágenes, el exchico reality aparece visiblemente alterado, intercambiando gritos con los efectivos. De acuerdo con el informe, Michel no solo profirió insultos, sino que habría agredido físicamente a varios agentes, lo que motivó su inmediata reducción y posterior traslado a una unidad policial.

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La narración del programa señaló que el episodio se tornó más tenso cuando el modelo, ya dentro del vehículo policial, continuó lanzando insultos de alto calibre contra uno de los agentes. “Tú cállate, conch de tu ma**. A ti te voy a ver conc de tu mad*”, se escucha en el audio difundido. El informe completo fue anunciado para la edición nocturna del programa de ATV.

Magaly TV La Firme dedicó parte de su emisión a analizar el comportamiento del exchico reality, resaltando el impacto que este tipo de episodios tienen en la opinión pública. Magaly Medina enfatizó que la reacción violenta de Greg Michel representa una falta de respeto a la autoridad y podría tener consecuencias legales para el exconcursante de televisión.

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Greg Michel salvó de morir tras sufrir grave accidente. (Foto: Instagram)
Greg Michel ha sido protagonista de numerosos escándalos. (Foto: Instagram)

Entre conflictos y polémicas

Greg Michel, conocido por su participación en los realities de competencia peruanos, tuvo una carrera mediática marcada tanto por la popularidad como por diversos escándalos. Su llegada a ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ destacó por su perfil internacional y su rápido ascenso entre los favoritos del público. No obstante, su paso por la televisión no estuvo exento de controversias, incluyendo altercados con otros participantes y episodios de conducta polémica.

Años atrás, Michel fue protagonista de una pelea televisada con Benjamín Lukovski, otro conocido chico reality, y mantuvo enfrentamientos verbales con Nicola Porcella, figura emblemática del género. El propio Michael declaró en su momento que estos conflictos internos influyeron en su salida definitiva de los programas de competencia.

Mientras se esperan novedades sobre el proceso legal y las posibles sanciones para Greg Michel, el caso continúa generando repercusión en el ámbito del espectáculo y la opinión pública. No es que yo esté. “Tremendo chongazo. Hace tiempo que no veía una pelea así, tan fea, tan cantinera, tan barata, tan vulgar, de personajes ligados a la farándula. Ya me había olvidado lo vulgares que se pueden convertir, lo violentos que pueden ser”, dijo Magaly Medina en su programa, para luego dar detalles del historial de exchico reality.

“Greg Michel fue acusado varias veces por Maryjane, la que era su enamorada, su novia, de golpearla. La rescató la mamá, la rescatamos nosotros, pero ella dale que dale de volver con él. Es una relación así, insana, nada, nada saludable, una relación tóxica. Ahora estuvieron en un karaoke toda la noche bebiendo y bebiendo y luego se suben al carro, Greg Michel manejando. La policía los interviene y él reacciona pegándole tremendo golpe a uno de los policías, que por supuesto enseguida vinieron más en rescate de este miembro de la autoridad y se lo llevaron a la comisaría”, agregó la comunicadora, destacando que los insultos que propinada el modelo dejaron ver que estaba en “evidente estado de ebriedad”.

Greg Michel necesita operarse en Estados Unidos.
Greg Michel en medio del escándalo. (Foto: Instagram)

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