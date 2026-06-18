Sin Rafael López Aliaga: ¿Quiénes serán los posibles candidatos a la alcaldía de Lima en las elecciones?

La economista Daniela Leguía precisa que en el último año de gestión, los gobiernos locales suben el porcentaje de ejecución del presupuesto para obras en 7,8 pp. (Andina)

El proceso electoral de octubre próximo posiblemente marcará un hito en la política limeña por las numerosas candidaturas para la Alcaldía de Lima. La ausencia de Rafael López Aliaga como postulante directo reconfigura el escenario, generando una competencia sin favorito claro y un electorado ampliamente indeciso.

Entre los postulantes destaca Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, quien compite por Somos Perú y ha logrado notoriedad por su nivel de aprobación distrital. Su postulación figura entre las más respaldadas en los primeros sondeos, de acuerdo con la encuesta de CIT, que lo ubica en segundo lugar con 13,2% de preferencia electoral.

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El partido Renovación Popular, presidido por Rafael López Aliaga, presenta en la contienda a Luis Rubio como candidato a la alcaldía. Este último encabeza la fórmula provincial, mientras que López Aliaga postulará como teniente alcalde. La encuesta de CIT asigna a Rubio 2% de intención de voto.

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

Por el partido Ahora Nación, la congresista Susel Paredes busca llegar al sillón municipal y actualmente figura en el tercer lugar de las preferencias, con 10,4% según el sondeo de CIT.

En el caso de Acción Popular, la organización inscribió tres listas para la alcaldía metropolitana. Entre los precandidatos aparecen Luis Gálvez de la Puente, exregidor de Lima; Carlos Tejada Noriega, exalcalde de San Borja; y Jhosselyn Quiroz Palacios, exregidora limeña. Alberto Tejada, también de Acción Popular, aparece en la encuesta con 4,1% de respaldo.

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El exalcalde de Lima Ricardo Belmont formalizó su candidatura con el partido Obras. De acuerdo con declaraciones recogidas por Exitosa, este afirmó que su objetivo es “dar lo mejor de sí en los años que le quedan por vivir” (confesó que padece de cáncer).

Otras figuras presentes en la contienda incluyen al alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison (Avanza País), quien lidera la encuesta de CIT con 15,8% de intención de voto, y al exministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Perú), con 8,8%. En tanto, la exconductora Sofía Franco también confirmó su precandidatura por el partido Fe en el Perú.

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El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026. Foto: América TV

En el partido Fuerza Popular, aún no existe definición oficial, aunque fuentes citadas mencionan al actual alcalde de Ancón, Samuel Daza, como posible aspirante, decisión que se concretaría luego de la contienda presidencial.

Un electorado indeciso

El panorama electoral actual presenta un 31,6% de indecisos y un 12,7% que rechaza a todos los candidatos, lo que suma un total de 44,3% del electorado aún sin definir su voto, según datos de CIT. Este nivel de indecisión supera el respaldo individual de los principales postulantes y contribuye a la ausencia de un favorito consolidado.

La posible multiplicidad de candidaturas, además de fragmentar el escenario político, elevarían la competencia interna en los partidos y ha intensificado la exposición pública de los postulantes, quienes buscan captar la atención de un electorado que aún no toma partido.

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El cronograma electoral establece que la fecha límite para la presentación de listas venció el 16 de junio, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicará las listas admitidas hasta el 5 de agosto. El día clave para la elección será el 4 de octubre, cuando los limeños elegirán al alcalde y a los miembros del Concejo Metropolitano para el periodo 2027-2030.

Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

El caso López Aliaga

En este proceso, la figura de Rafael López Aliaga adquiere un matiz particular. El líder de Renovación Popular anunció que no buscará la alcaldía metropolitana, sino el cargo de teniente alcalde en la fórmula encabezada por Luis Rubio. Su decisión, comunicada el 16 de junio, ha generado cuestionamientos.

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Carlos Bruce calificó la estrategia de López Aliaga como un “fraude de ley”. Según el alcalde de Surco, el objetivo sería que Rubio, de avanzada edad, asuma la alcaldía para luego ceder el cargo mediante su renuncia, permitiendo así el retorno de López Aliaga al sillón municipal.

“Eso se llama fraude de ley”, sostuvo Bruce en declaraciones recogidas por Exitosa. Agregó que esta maniobra busca eludir la norma vigente que impide la reelección inmediata de alcaldes.

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, explicó que la Constitución peruana establece que los cargos de alcalde, regidor o gobernador regional son irrenunciables, y que la renuncia de López Aliaga al cargo de alcalde se dio por mandato constitucional. De acuerdo con esta interpretación, el intento de regresar a la alcaldía mediante una fórmula indirecta podría contravenir el espíritu de la ley.

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Candidatos a la alcaldía de los distritos de Lima Centro

La controversia en torno a la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde ha introducido un elemento adicional de incertidumbre en el proceso, ante un electorado que ya muestra un alto grado de indecisión y desconfianza hacia la clase política.

Cronograma y contexto

La elección de 2026 no solo se distinguiría por el récord de postulaciones, sino también por la ausencia de un favorito claro y por la presencia de estrategias legales cuestionadas.

En las últimas décadas, Lima ha sido gobernada por figuras como Alberto Andrade, Luis Castañeda Lossio, Susana Villarán, Jorge Muñoz y el propio Rafael López Aliaga, quien renunció para postularse sin éxito a la presidencia.

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El desarrollo de la campaña y la resolución de las disputas legales determinarán el rumbo de la capital en los próximos meses, en un escenario donde la definición del voto ciudadano será determinante para el futuro político de Lima.