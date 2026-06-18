Roberto Sánchez defiende ‘yapeos’ para pagar nulidades: “No hicimos cócteles, bancos no nos dieron millones sacados ilegalmente”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, defendió los yapeos que simpatizantes hicieron a las cuentas del partido para sustentar los pedidos de nulidad de mesas de sufragio en Lima, Estados Unidos y Argentina.
En conferencia de prensa, Sánchez indicó que Juntos por el Perú transparentará ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales todos los aportes recibidos.
“Nuestra tesorera me ha mostrado toda la relación. Ocho soles, diez soles, quince soles, veinte soles, veinticinco soles, nueve soles, un sol. Todito eso está siendo trasladado a la oficina de fiscalización”, indicó.
Roberto Sánchez negó que se hayan recolectado aportes a través de cócteles o entregas ilegales de banqueros. Esto en referencia al proceso penal que hasta hace poco enfrentaba su rival, Keiko Fujimori de Fuerza Popular.
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“Nosotros no hemos hecho cocteles. No hay ningún banco que nos haya dado a nosotros una maleta de millones de dólares sacados ilegalmente del sistema financiero. Ninguna bolsa de ningún color, ni azul, ni roja, ni negra, de plata, no. Nadie ha hecho una bolsa con los grandes mineros ni los pequeños mineros. No, no, hermanos. Ahí están las listas del pueblo cotidiano”, sostuvo.
En esa línea, el candidato de Juntos por el Perú explicó que se detuvo la recolección de fondos vía Yape porque, afirma, existe una sentencia del Tribunal Constitucional que refuerza su tesis de que una tasa administrativa no puede impedir su búsqueda de justicia.
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" ¿Y por qué hemos parado? Porque se va a explicar cómo esta parcialidad nomás de haber costeado un número, casi la cuarta parte del total, nuestros buenos abogados detectaron una sentencia del TC que ha ayudado, porque en última instancia una tasa administrativa no puede impedir el ejercicio de un derecho constitucional", indicó.
“Afectación grave”
En la conferencia, Roberto Sánchez insistió con cuestionar los lineamientos de la ONPE para la votación de la segunda vuelta electoral en el exterior, que fueron distintos que los de la primera vuelta.
Sánchez cuestionó que se hayan cambiado los lineamientos electorales, cuando, dice, el principio de intangibilidad electoral impide modificaciones en pleno proceso electoral.
“¿Con qué certeza se ha cambiado la digitalización? Pregunta, ¿dónde era más difícil la digitalización, en la primera vuelta con más de veinticinco candidatos o en la segunda vuelta con dos? En la primera. Y en la primera sí se digitalizó. ¿Por qué entonces en la segunda? Ahí está el silencio y algo que no ha respondido todavía Cancillería. Por eso, en ese ejercicio democrático de las competencias, la bancada de Junto por el Perú está iniciando la recolección de las firmas para la interpelación al canciller", adelantó.
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Marcha para este viernes
El partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convocó una movilización para este viernes 19 de junio en Lima en rechazo a los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, en los que la candidata Keiko Fujimori lidera con el 50,09% de los votos frente al 49,9% de Sánchez, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con más del 99% de las actas escrutadas.
La concentración está prevista para las 4:00 p.m. en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, con la participación de delegaciones del interior del país. La formación política llamó a sus simpatizantes a defender “el voto, la victoria del pueblo y la democracia”, y denunció “la falta de transparencia” de los organismos estatales durante el proceso electoral, así como “maniobras político mediáticas” que, a su juicio, atentan contra la soberanía popular.
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