Se reveló si Universitario puede descender de la Liga Peruana de Vóley por el fichaje de Aixa Vigil.

Fabrizio Acerbi resolvió las dudas de los hinchas sobre esa hipótesis. Créditos: Garra en la red / Youtube.

El fichaje de Aixa Vigil por Universitario de Deportes generó debate entre aficionados y especialistas, ante versiones que advertían un posible descenso del club por supuestas irregularidades en la transferencia. La punta nacional dejó la Universidad San Martín, pese a tener un año más de contrato, para sumarse al equipo del que es hincha desde niña.

Ante la polémica, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, aclaró la situación y negó cualquier incumplimiento reglamentario. “Se ha difundido información incorrecta. Por ejemplo, se mencionó que el club descendería porque la Liga de Lima no firmó el pase de Aixa. Eso es falso. La Liga de Lima sí firmó el pase libre de Aixa y tengo el documento que lo confirma. Aixa ya está registrada como jugadora de Universitario en la Federación, sin objeciones”, señaló.

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Acerbi precisó que Universitario cuenta con la carta de pase de la atacante, a diferencia de lo ocurrido con Mabel Olemar Otero. “En el caso de Mabel, la Liga de Los Olivos no firmó el pase, pero nosotros sí lo hicimos. Cada situación es distinta”, explicó.

El dirigente aseguró que el club actuó dentro del marco legal y consultó cada paso con la Federación Peruana de Vóley, que validó el procedimiento para la incorporación de Vigil. El presidente Gino Vegas se encuentra informado sobre el caso, por lo que no habría problemas a futuro.

“El tema ya está conversado. Sinceramente, no estamos pendientes de este asunto y quiero darlo por cerrado. Sobre el caso de Aixa, el presidente lo explicó ayer: cuando le preguntaron si el club cometió un error, respondió que Universitario actuó conforme a lo que corresponde. Esa es la posición oficial. No lo digo yo, ni Franco, ni la jefa de prensa; lo afirma el presidente de la Federación, que es la autoridad competente”, concluyó.

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Se reveló si Universitario puede descender de la Liga Peruana de Vóley por el fichaje de Aixa Vigil.

Fabrizio Acerbi pidió calma a los hinchas por fichaje de Aixa Vigil

Fabrizio Acerbi pidió a los hinchas de Universitario mantener la paciencia y moderar las expectativas en torno a la llegada de Aixa Vigil para la próxima temporada. “Le pido al hincha de la ‘U’ que entienda que es una jugadora más del plantel. Acá no es Messi, no es Ronaldo, no va a venir a salvar al equipo ni a llevarnos a un título”, afirmó.

El jefe polideportivo subrayó que la exjugadora de San Martín sumará calidad al equipo, aunque insistió en la importancia de acompañar y respaldar a la deportista en todas las circunstancias. “Será parte importante de un colectivo, pero la presión puede afectar a cualquier jugadora. Tendrá partidos buenos y otros no tanto, como todas. Hay que estar ahí para apoyarla en los momentos difíciles, exigirle lo mismo que al resto y reconocer también sus buenos rendimientos”.

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El jefe polideportivo se refirió a la polémica salida de la voleibolista de San Martín. Créditos: Garra en la red / Youtube.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/27?

La Federación Peruana de Vóley trabaja en la organización de la próxima temporada y proyecta que la Liga Peruana de Vóley 2026/27 comience el 5 de octubre. Aunque la fecha aún no es oficial, ese es el objetivo planteado, sujeto a la confirmación del calendario y de los aspectos logísticos.

La decisión final dependerá de factores como la disponibilidad de escenarios, la coordinación con el calendario internacional y los acuerdos con los clubes participantes. La FPV busca mantener la continuidad del campeonato y ajustar el inicio para no interferir con la programación de las selecciones nacionales.