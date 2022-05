Kelly Clarkson reacciona así al probar la comida peruana: “Está muy bueno, es increíble”

Kelly Clarkson al probar comida y bebida peruana: “Esto está muy bueno. Está increíble” (Foto: Captura YouTube)

Hablar de la gastronomía peruana es algo muy común en Perú y en varios países, ya que la tierra de los incas alberga parte de los platos más exquisitos del planeta. Y esta información es confirmada por National Geographic, que ha incluido al país en los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo.

Muchas celebridades han afirmado que la comida peruana es una de las más ricas que han probado, entre esas figuras están Thalía, Beyoncé, Steven Tyler y otros reconocidos artistas. Hace unas semanas, la cantante Kelly Clarkson mostró su admiración al probar la gastronomía peruana.

KELLY CLARKSON Y SU REACCIÓN CON LA COMIDA PERUANA

La cantante y presentadora de televisión Kelly Clarkson invitó a la chef y ganadora del reality Top Chef, Stephanie Izard a su programa, The Kelly Clarkson Show.

En este episodio, la reconocida chef preparó platos peruanos y una bebida nacional. La reacción de la intérprete de ‘Because of you’ fue de fascinación.

Uno de los primeros platos que probó Clarkson fue el ceviche, cuyo acompañamiento básico es la leche de tigre. Al conocer el nombre y degustar un poco de este plato típico del Perú, la artista mencionó “¡Oh por Dios! Me siento poderosa comiendo esto” y al conocer que se trataba de una preparación donde el pescado es crudo agregó lo siguiente.

“Voy a probarlo de nuevo porque me quedó corto. Esto es realmente bueno, es increíble”, dijo Clarkson.

El rostro de la cantante fue de asombro, pero esto no quedó ahí, ya que Izard continuó con los potajes típicos de la tierra del Pisco.

Ceviche carretillero receta casera y práctica para prepararlo a la familia. Acomer.pe.

La degustación siguió con unas empanadas con mayonesa de huacatay, la reacción, simplemente fue amor a la primera probada.

“¡Oh Dios mío! Amo demasiado esto. Me gusta”, dijo la intérprete de ‘Stronger’.

Por último, llegó la hora de probar el chicharrón de chancho, plato que se come en cualquier parte del Perú, pero se encuentran en su mayoría en las zonas de Huaral, Huacho, Lurín y zonas de la sierra del Perú.

Stephanie Izard, le explicó a Clarkson que en Perú este potaje se sirve en platos grandes y se prepara normalmente en las montañas del país y va acompañado de algunas especias como el culantro de la sierra.

La cantante no pudo terminar a que la experta en cocina termine la explicación y probó el chicharrón de chancho y al ser descubierta exclamó lo siguiente.

“Tu comida es tan buena por Dios. Solo estoy comiendo comida maravillosa enfrente de ustedes”, indicó la también intérprete de ‘A moment like this’.

“Por favor, corran, no caminen a este restaurante. Todo está muy bueno”, añadió.

Ya finalizada la ronda de degustaciones de gastronomía peruana, cerró con broche de oro el programa brindado con la bebida bandera del Perú, el pisco sour.

“Cheers to my first pisco sour today”, dijo la artista

Despidió su programa pidiendo a la producción que le envíen todos los platos a su oficina e invitando a todos a visitar el restaurante de la reconocida chef.

VIDEO RECOMENDADO

La intérprete de 'Stronger' no dudó en mostrar su deleite al probar tres platillos peruanos y la bebida bandera del Perú, el pisco sour. Video: YouTube T.K.C.S.

FAMOSOS QUE AMAN LA COMIDA PERUANA

Dentro de la lista de famosos que se han declarado fan de la comida peruana están:

Robert de Niro

El reconocido actor de Hollywood y quien además es una de las máximas estrellas del séptimo arte, ha demostrado su encanto por la gastronomía peruana y es por esa razón que también ha creado restaurantes donde fusiona la comida peruana con la japonesa, todo con la guía de su socio y amigo el chef Nobu.

De Niro hizo pública su inclinación por el tiradito de pescado.

Beyoncé

Durante su visita al país, ‘Queen B’ probó un buffet criollo que incluía el ají de gallina, causa de pulpa de cangrejo y adobo de carne. Luego de probarlo, dijo que esta sería su nueva adicción.

Thalia

La famosa actriz y cantante mexicana confesó que la leche de tigre es su perdición.

En la lista también se encuentran Ricardo Arjona, Will Smith, los Jonas Brothers, Juanes, Gilberto Santa Rosa, entre otros artistas más.

SEGUIR LEYENDO