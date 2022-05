Pablo Lavandeira y su espectacular nivel con Alianza Lima en Liga 1 y Copa Libertadores

Alianza Lima es el sexto equipo de Pablo Lavandeira en el Perú. | Foto: Alianza Lima

Alianza Lima ha venido recuperando terreno en la Liga 1 2022 luego de las últimas 5 victorias consecutivas y se mantiene expectante de los primeros lugares. Además, en la Copa Libertadores sigue con vida tras el empate ante Colo Colo. En ese sentido, parte de esta éxito ha sido posible por el gran rendimiento de su jugador, Pablo Lavandeira, quien se ha convertido en la gran figura de los ‘blanquiazules’.

En el presente artículo, te comentaremos todo sobre lo que fue su llegada a Matute, su trayectoria y el sistema de juego que explotó su nivel:

LLEGADA A ALIANZA LIMA

Para empezar, el futbolista ‘charrúa’ llegó a inicios de este año luego de no haber renovado con Ayacucho FC, con el que estuvo por todo el 2021. Su nombre sonó para reforzar a Sport Boys, pero la administración temporal y el comando técnico de turno lo descartó. Lo mismo sucedió con Universitario de Deportes, equipo al que defendió en 2018 y 2019, pero los dirigentes no se decidieron por su contratación al ser uno de los elementos que en su momento Gregorio Pérez descartó tener en su plantel.

Fue así como el elenco ‘íntimo’ anunció su contratación a finales del 2021 por petición expresa del entrenador Carlos Bustos. Y aunque al inicio recibió un cierto rechazo por su pasado en el clásico rival, de a pocos se fue ganando a los hinchas. Pero su estadía no empezaría de la mejor manera, ya que no era un fijo en el once titular y solo alternaba.

Alianza Lima cuando hizo oficial el fichaje de Pablo Lavandeira.

CAMBIO DEL SISTEMA TÁCTICO

Sin embargo, supo esperar y vio incrementado su protagonismo desde la fecha 9 del Apertura cuando la escuadra ‘victoriana’ consiguió el triunfo ante UTC en el Alejandro Villanueva. Hasta ese momento, el conjunto no había tenido un buen rendimiento, lo cual se vio reflejado en las 3 derrotas, 2 empates y apenas 1 victorias en el arranque del campeonato.

Por ello, Bustos se vio en la obligación de buscar soluciones hasta que encontró la clave: cambió su habitual sistema 5-3-2 al 4-2-3-1, con el que ponía mayor énfasis en el control de la pelota por parte de los mediocampistas, quienes a su vez ejercían constante movilidad para desconcertar al rival.

El volante ‘charrúa’ se vio favorecido con este cambio, ya que supo aprovechar su continuo desplazamiento y esfuerzo físico para hacer el ida y vuelta. Asimismo, su técnica no se vio mermada, sino más bien, fue potenciada, con lo que se ha convertido en un jugador más completo e incisivo en el ataque.

Tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores se ha podido evidenciar este fantástico nivel. Mientras que en el torneo doméstico lleva 2 goles y 5 asistencias en 11 encuentros disputados, en la competición internacional acumula 1 anotación (ante Fortaleza en Brasil) y 1 asistencia (para el gol de Edgar Benítez a Colo Colo en Chile). Con esto, su relevancia ha crecido y, en lo que va de la temporada, es el mejor refuerzo de los ‘blanquiazules’.

Pablo Lavandeira puso el empate en Alianza Lima vs Fortaleza por Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).

“Estoy muy feliz por lo que estoy viviendo. Disfruto cada momento, así no haya sido desde el arranque. Cuando tengo la posibilidad de jugar trato de hacerlo de la mejor manera”, expresó ‘Lava’ en una reciente entrevista para RPP sobre su actualidad.

No cabe duda, de que si mantiene ese rendimiento, Alianza Lima puede meterse en el pelotón que disputa el título del Apertura y también luchar por el tercer lugar que da el pase a la Copa Sudamericana. Su aportación es cada vez mayor y el equipo ‘íntimo’ es el más beneficiado.

TRAYECTORIA

Tacuarembó (Uruguay) 2008 – 2009

Progreso (Uruguay) 2009 – 2010

Huracán (Uruguay) 2010 – 2011

Cerro Largo (Uruguay) 2011

Deportes Antofagasta (Chile) 2012

Progreso (Uruguay) 2013

Montevideo Wanderers (Uruguay) 2013

Atlético San Luis (México) 2014

Villa Teresa (Uruguay) 2014

UTC (Perú) 2015

Deportivo Municipal (Perú) 2016

Sport Rosario (Perú) 2017

Deportivo Municipal (Perú) 2017 – 2018

Universitario de Deportes (Perú) 2018 – 2019

Audax Italiano (Chile) 2020

Ayacucho FC (Perú) 2021

Alianza Lima (Perú) 2022

