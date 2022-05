Caso Sarratea: Comisión de Fiscalización presentará informa preliminar

Pedro Castillo. | Foto: Agencia Andina

Los ojos siguen puestos sobre los primeros meses de gestión de Pedro Castillo, intervalo de tiempo que estuvo plagado por cuestionamientos y críticas, pero también por revelaciones que daban indicios de cómo se había estado manejando el Ejecutivo. Específicamente sobre el domicilio en pasaje Sarratea al que el jefe de Estado acudía sin brindar más detalle, la Comisión de Fiscalización del Congreso presentará los primeros avances de su investigación el martes 10 de mayo.

Héctor Ventura, presidente del grupo de trabajo, será el encargado de brindar detalles de la investigación por ”presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia” cometidos por el presidente de la república. El Congresista fujimorista iniciará su presentación a las 11:00 del martes 10 de mayo.

Asimismo, informará sobre los posibles hechos ilícitos en los que podrían haber incurrido ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios en el marco de las reuniones que hubo en la vivienda de Breña. El grupo de trabajo también solicitará ampliar la investigación 30 días.

El último 4 de mayo, el premier Aníbal Torres se presentó ante la Comisión tras ser citado por la misma. En aquella oportunidad, dio detalles de su encuentro con Bruno Pacheco, exsecretario presidencial que se encuentra prófugo de la justicia. “Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja, en ese momento él entra al carro y le digo: ‘qué pasó con los 20 mil dólares’, me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, señaló el jefe del gabinete ministerial.

“Me dice que el dinero se lo dio a su abogado, dice que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le die que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido [...] El presidente no supo de la reunión”, detalló.

LA ESPERADA LISTA

Luego de conocerse que el presidente acudía extraoficialmente al pasaje Sarratea, se solicitó la lista de quienes habían acudido al domicilio. Si bien el Ejecutivo se comprometió a brindar dicha información, esta nunca llegó a manos de las autoridades. Por su parte, la colaboradora eficaz Karelim López dijo ante la Comisión de Fiscalización que haría entrega de la lista. En esta se consignarían los nombres de quienes acudieron a la vivienda en Breña y luego fueron beneficiados por el gobierno.

En aquella ocasión, también confirmó la información difundida a partir de sus declaraciones a la fiscalía. “Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, señaló.

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Foto: Andina

“Ha afirmado que los sobrinos, incluso el sobrino que viene por parte de la esposa del presidente, le armaban las agendas que había en Sarratea. Eso es lo que refiere mi patrocinada, que le armaban las agendas”, señaló César Nakazaki, abogado de López a un medio de comunicación.

Otra lista que el Ejecutivo no habría entregado a las autoridades es la de la puerta 6 de Palacio de gobierno, la misma destinada al ingreso de familiares del presidente. A través de esta cruzaron los prófugos sobrinos de Pedro Castillo utilizando vehículos que pertenecieron a la empresa de Zamir Villaverde, empresaria a quien López ha señalado de haberla amenazado de muerte.

