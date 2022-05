Ministro de Educación minimiza denuncia de plagio contra Pedro Castillo

Los cuestionamientos al pasado académico del presidente Pedro Castillo siguen surgiendo al mismo tiempo que sus allegados buscan evitar debatir sobre el tema. Entre los que prefieren enfocarse en otros temas se encuentra el ministro de Educación Rosendo Serna, quien en una reciente declaración a los medios de comunicación calificó de no trascendental las denuncias hechas durante los dos últimos fines de semana.

“El problema es cuando reducimos el debate a temas domésticos no trascendentales, y eso le hace daño al país”, dijo desde las afueras de Palacio de gobierno la persona encargada del correcto funcionamiento del sistema educativo en el Perú. Serna intentó justificar su deseo de no responder sobre las acusaciones hechas contra el jefe de Estado señalando que no ha podido ver los reportajes elaborados por un programa dominical.

“No he visto el programa Panorama, no puedo tener una apreciación sobre ese tema, pero reitero, los temas trascendentales deben discutirse a ese nivel. Ahora estamos llegando a una situación de persecución que, me parece a mí, que no es trascendental para el país”, agregó. Cabe recordar que Pedro Castillo ha sido cuestionado por supuestamente haber cometido plagio al constatarse que más del 50% de su trabajo de investigación es similar a la de otros autores.

Panorama sometió el trabajo de investigación del presidente de la República y su esposa, la primera dama, al software Turnitin y hallaron indicios de plagio. | VIDEO: Panorama

Además, Panorama reveló que no se ha citado a los autores cuyos trabajos fueron consultados. Respecto al proceso de investigación para la realización de la tesis, dos personas que figuran como encargados de revisar los instrumentos realizados, no aparecen en la base de datos del Registro nacional de identificación y estado civil (Reniec). Tan solo uno de ellos sí coincide con el número de DNI escrito; sin embargo, este también habría desempeñado el cargo de jurado de tesis.

EN MANO DE LAS AUTORIDADES

Luego de publicarse el controversial reportaje, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Cajamarca ha iniciado una investigación de oficio contra el presidente de la república, Pedro Castillo, y su esposa Lilia Paredes, la primera dama " por el presunto delito de Plagio Agravado, Falsedad Genérica y Cobro Indebido en agravio del Estado, Sunedu y otros”.

Sin embargo, la información sobre supuestas irregularidades en la tesis del jefe de Estado ya habría estado en manos del Ministerio Público desde el 10 de marzo de este año. En aquella fecha, Karelim López declaró ante la fiscalía y señaló la existencia de supuestos pactos entre Pedro Castillo y el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

“Bruno Pacheco me contó que hay un tema relacionado con las maestrías con la Universidad César Vallejo. Pacheco tramitó la maestría del presidente Pedro Castillo y la de su esposa en la UCV”, asegura la aspirante colaboradora eficaz. “Nunca ha asistido a las clases, pero les iba a salir el título. Todo eso por salir está en trámite relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña”, habría dicho López ante las autoridades.

Pedro Castillo: Docente que figura como asesor de su tesis niega haberlo sido y dice que solo fue su profesor. | Video: Panorama

Por su parte, el propio César Acuña utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones hechas por Karelim López ante la fiscalía. “Desmiento rotundamente que haya tenido algún tipo de participación en el grado obtenido por Pedro Castillo en el 2012 y no el 2021 como afirma irresponsablemente Karelim López”, dice la primera parte de su publicación.

“Especular y mentir sobre ese tema con el único afán de conseguir beneficios penitenciarios es atentar contra la misma lucha contra la corrupción. Una mínima investigación en la SUNEDU desvirtúa lo señalado por Karelim López”, agregó.

