Sport Boys habría solicitado el préstamo de Joao Villamarín a Universitario

Joao Villamarín podría ser cedido a Sport Boys.

El camino de Joao Villamarín podría volver a cruzarse con el de Sport Boys. El delantero llegó a Universitario de Deportes como una variante importante en ataque, no obstante, en la actualidad no es tomado en cuenta por Jorge Araujo. Esto habría despertado el interés del cuadro ‘chalaco’ que quiere de regreso a su goleador de la temporada pasada.

Villamarín fue uno de los refuerzos de la ‘U’ para la Liga 1 2022. Tuvo un arranque bueno con un gol ante Academia Cantolao. Hasta el momento ha disputado un total de nueve partidos entre campeonato local y Copa Libertadores, de los cuales solo arrancó en dos.

Su última participación con camiseta ‘merengue’ fue dos jornadas atrás. Justamente en el empate 1-1 con Sport Boys en el estadio Monumental. Desde allí, no salió en lista ante Atlético Grau y Alianza Atlético de Sullana. ‘Pillín’ no sufrió ninguna lesión y su ausencia en la nómina sería por decisión técnica.

“ Sport Boys ha solicitado el regreso de Joao Villamarín , quien no es tomado en cuenta en Universitario de Deportes y que en los últimos partidos no ha salido ni en lista. No puedo decir que la ‘U’ ya decidió soltarlo, pero está ahí”, informó Gustavo Peralta en Equipo F.

No solo Villamarín estaría en los planes de la institución ‘rosada’, sino también el canterano Leonardo Rugel. El central no ha podido jugar en este 2022, pues hay dos extranjeros en su posición: Federico Alonso y Ángel Cayetano.

Joao Villamarín estaría en los planes de Sport Boys para lo que resta del campeonato.

MOTIVOS DEL PRÉSTAMO DE VILLAMARÍN

Primero, los pocos minutos para el futbolista de 30 años. No tiene espacio como extremo ni como ‘nueve’. Alex Valera es el delantero titular y el suplente es Alexander Succar. Asimismo, por las bandas también hay mucha competencia. Alberto Quintero, Andy Polo y hasta Guillermo Larios, quien tiene ventaja debido a que suma en la bolsa de minutos.

Segundo, su gran pasado en Sport Boys. En el 2021, tras la lesión de Sebastián Penco, Villamarín asumió la responsabilidad y se convirtió en el goleador del elenco ‘porteño’. Marcó 13 goles en 25 partidos disputados.

Tercero, la falta de goles en la ‘Misilera’. En la actualidad, Juan Alayo cuenta con muchas opciones en zona de ataque, pero no han rendido como se pensaba. El único que ha podido consolidarse es Alexis Blanco, el cual lleva cinco tantos. Mauro Guevgeozián y Diego Saffadi no han destacado.

Por último, el conjunto ‘crema’ podría reforzarse a mitad año. Al cederlo, se liberaría un presupuesto para reforzar en otras posiciones del campo. El pase de Joao Villamarín está valorizado, según el portal Transfermarkt, en 450 miles de euros. Sport Boys se encargaría de pegarle al jugador.

