Diego Penny y la polémica con árbitro en Universitario vs Alianza Atlético: “Le fui a dar la mano y me expulsó”

Diego Penny fue expulsado al final del partido entre Universitario y Alianza Atlético l Foto: Pedro Monteverde.

Una nueva polémica arbitral en la Liga 1 2022. Diego Penny, portero de Alianza Atlético de Sullana, fue expulsado después de finalizar el partido con Universitario de Deportes en el estadio Monumental. El experimentado guardameta explicó el motivo de su sanción mediante sus redes sociales.

La actuación del árbitro Jesús Cartagena fui muy criticada desde el primer tiempo. Primero, en la mano de Kevin Ruiz que terminó en gol de penal de Nelinho Quina, los futbolistas y técnico de Alianza Atlético reclamaron de forma airada. Luego, Jesús Arizmendi vio la roja tras decirle al referí “¿Qué cobras?” en repetidas ocasiones.

Finalmente, con un hombre menos, el ‘Vendaval’ cayó 3-1 ante la ‘U’ por la jornada 13 del campeonato local. Diego Penny, capitán y golero del equipo norteño, se acercó al árbitro Cartagena al finalizar el compromiso y después de conversar un rato, fue expulsado. Hecho que sorprendió a todos.

El arquero salió al frente y explicó qué sucedió con el juez. “ El señor árbitro de hoy me expulsó al final del partido porque le fui a dar la mano y me la negó . Ojalá GOLPERU tenga la imagen. Menos mal hay testigos que ni lo insulté. Segunda vez que nos ponen a este señor Cartagena y nos perjudica”.

Horas más tardes, el ‘Flaco’ compartió fotos de lo que sucedió en el campo de juego. “Ahí está clarito. Me negó darme la mano y me fui expulsado”, escribió acompañado de las imágenes del desaire por parte de Cartagena.

Foto: Diego Monteverde

Por otro lado, Diego Penny declaró en conferencia de prensa después de perder 3-1 ante Universitario y dejó en claro que no es la primera vez que Cartagena se equivoca en contra de los ‘churres’. Previamente, en la goleada (5-0) sufrida a manos de Cienciano en la ciudad imperial, Marcio Valverde fue expulsado.

“Ya me estoy acostumbrando a que me expulsen por tonterías, por darle la mano al árbitro me saca roja. Entiendo que es un árbitro que tiene algo contra el equipo porque es la segunda vez que nos expulsa a alguien, en Cusco fue igual. Ahora a Arismendi lo expulsa sin haberle dicho nada”, expresó.

Asimismo, hizo un pedido a las autoridades de su club. “La vez pasada Universitario mandó un comunicado para que no los vuelva a dirigir Alarcón y no se los volvieron a poner. Espero que el presidente de nuestro equipo haga lo mismo para que este señor no nos vuelva a dirigir”.

POLÉMICA ARBITRAL

El guardameta Penny estuvo envuelto en una controversia con el árbitro Kevin Ortega. El exintegrante de la selección peruana advirtió que el juez FIFA insultaba a los jugadores y pidió que no siga siendo programado por la CONAR en el torneo domestico. Algo que no ocurrió, pues sigue participando en los diferentes partidos.

“Yo fui responsable de mi expulsión, pero quiero decir algo concreto. La Liga Profesional es un producto en el que todos debemos trabajar para que sea bonito y vendible para el público. Por eso, el señor Kevin Ortega no puede seguir arbitrando”, manifestó en conversación con GOLPERU.

“Les falta el respeto a todos los jugadores, me mentó la madre. Gracias a Dios hay imágenes justo cuando me guiña el ojo, todo soberbio. Árbitros así no pueden seguir siendo programados. Por favor, le pido a la Conar que revise el caso”, agregó el portero.

