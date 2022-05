Universitario: Alfonso Barco y su mamá protagonizan emotivo video por el Día de la Madre

Alfonso Barco, mediocampista de la 'U', y su conmovedor video por el Día de la Madre.

Alfonso Barco, mediocampista de Universitario de Deportes, y su mamá Alexandra del Solar protagonizaron enternecedor video por el Día de la Madre. La periodista deportiva y el jugador ‘merengue’ contaron detalles de su gran lazo en esta fecha conmemorativa.

“Mi mamá en el inicio de mi carrera como futbolista fue todo. Es una madre que nunca me dejó de apoyar porque ella también ama este deporte”, inició el popular ‘Fonchi’ en el video compartido en las redes sociales del club ‘crema’.

Alexandra del Solar rememoró cuando su hijo le confirmó que fichó por la ‘U’. “Yo me acuerdo que estaba manejando y él me llamó a contarme feliz de la vida, la voz que tenía y yo te lo juro que de la emoción que sentí, me puse a llorar. Me dijo ‘mami ya soy crema’”.

“Es alguien que me ayudó siempre, que trató de darme las posibilidades para realizar mi sueño”, continuó el volante que se mudó de Santa Anita a Ate en esta temporada. El jugador categoría 2001 hizo su debut profesional con la Universidad San Martín.

La periodista deportiva habló de las sensaciones que vive constantemente al ver a su hijo en el campo de juego. “No sabes como sufro, es terrible, le rezó a mi virgencita de Guadalupe y a Dios. Así como sufro, cuando ganan y veo a ‘Fonchi’ romperse el ‘lomo’ en la cancha, me da mucha satisfacción y lo celebró también”.

Por último, Barco se refirió a las enseñanzas de su mamá . “Ella me inculcó lo que este club le enseñó que es siempre dejar todo, tratar de seguir adelante, de nunca darse por vencido. Eso es lo que aprendí de ella”.

Alfonso Barco y su mamá hablaron de su gran lazo en conmemoración al Día de la Madre.

