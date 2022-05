Luis Urruti y el posible regreso de Jonathan Dos Santos a Universitario: “Siempre tiene el sueño de volver”

Luis Urruti anhela el regreso de Jonathan Dos Santos a Universitario.

Universitario de Deportes venció a Alianza Atlético en condición de local y se metió de lleno en la lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. De hecho, la última vez que estuvo cerca de la consagración nacional fue el 2020, cuando armaron un gran equipo en el que estuvo importantes elementos como Jonathan Dos Santos, el goleador ‘charrúa’. En ese sentido, Luis Urruti habló sobre la posibilidad de que el delantero regrese al cuadro ‘crema’ de cara al próximo año.

Para empezar, es preciso mencionar que el artillero uruguayo fue uno de los baluartes de aquel plantel que llegó a la final ante Sporting Cristal, aunque posteriormente la perdieron. No obstante, la competitividad de ese elenco, sumada a la capacidad goleadora de este jugador, colaboraron para que lleguen a esa importante instancia.

“A Jonathan le pasó lo mismo que a mí, lleva 2 meses de recuperación. Estuvimos hablando y siempre tiene el sueño de volver a la ‘U’. Le quedó esa espina de seguir demostrando la clase de jugador y la clase de ‘9′ que es. A él se le acaba el contrato a fin de año y siempre le gustaría volver, pero eso está en él, no me meto en esas cosas. A mí, personalmente, me gustaría que vuelva al equipo”, señaló ‘Tito’ en una entrevista para Campeonísimo.

En dicha campaña, Dos Santos demostró sus dotes como delantero centro y fue uno de los responsables que la escuadra ‘merengue’ haya podido disputar una final luego de 7 años. Aunque una lesión impidió que el exCerro Largo haya llegado mermado a este decisivo encuentro. De todas maneras, no impidió que el uruguayo haya anotado 15 goles en 28 partidos disputados. Asimismo, se mostró como un futbolista con todas las características que requiere un jugador de la ‘U’: con garra, juego y siendo muy punzante en el ataque, alguien que no deja un balón por perdido. De ahí que haya quedado en los corazones de los hinchas de este equipo.

Sin embargo, tras su paso por la entidad de Ate, fichó por el Querétaro de México, club en el que se encuentra en la actualidad, pero sin haber podido reeditar esas actuaciones en suelo peruano (4 tantos en 22 cotejos). Justamente, tal y como lo comentó Urruti, Dos Santos sufrió de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la misma que Luis aunque en la pierna izquierda, en febrero de este año, por lo que se perderá toda la temporada de la Liga MX.

COMPETENCIA EN LA DELANTERA

Por el momento, el puesto de ‘9′ es ocupado por Alex Valera, quien anotó un doblete en la reciente victoria ante el elenco ‘churre’ y ya lleva 9 anotaciones en el año. Pero si los ‘cremas’ clasifican a algún torneo internacional el próximo año, deberán reforzarse y, quién sabe, si Dos Santos sea una alternativa para la posición.

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE URRUTI

De otro lado, Urruti mencionó cómo va el proceso de recuperación que, en esta primera etapa, lo lleva realizando en su país natal. En ese sentido, el extremo de 29 manifestó la fecha en la que estaría volviendo al Perú para reintegrarse con el resto de sus compañeros. “Vengo evolucionando bien. Sabemos que la recuperación es larga, de 6 a 8 meses. Calculo que a los 6 meses ya voy a estar de alta para volver a las canchas porque, gracias a Dios, con el tema de las lesiones siempre vuelvo bien y mi cuerpo lo asimila bien. Fin de setiembre estaría volviendo. A Perú volvería el 20 de mayo. Me reintegraría con el plantel y haría la recuperación en Campomar”, comentó.

