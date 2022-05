Pedro Castillo: Docente que figura como asesor de su tesis niega haberlo sido y dice que solo fue su profesor

Gerardo Gaitán Merejildo, profesor de Pedro Castillo en la maestría en la UCV. | Imagen: Cuarto Poder

Las tesis del presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes, para obtener el grado de magíster en la Universidad César Vallejo continúan siendo cuestionadas y se van revelando más irregularidades. Esta vez, Gerardo Gaitán Merejildo, profesor de la maestría, negó haber sido el asesor de la tesis del hoy jefe de Estado, tal como aparece en la ‘investigación’ titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”.

Gaitán Merejilo señaló al programa Cuarto Poder que, si bien, sí fue profesor de la maestría y del curso Desarrollo de la investigación, no hubo una designación formal como asesor de tesis y no siguió el trabajo luego que concluyó el curso el cual se dictó de manera exprés, del 24 al 26 de junio de 2011 en el distrito de Tacabamba.

“Quien habla no ha participado como asesor de tesis, he sido profesor de un curso. El profesor de un curso no es el asesor. Ahí existe divergencia (...). El suscrito fue invitado por la César Vallejo para dictar en el curso de maestría. Fue en el periodo 2012-1. En ese periodo se me indicó que debía dictar en el distrito de Tacabamba un curso de Desarrollo de investigación científica”, señaló el docente al programa Panorama, el cual también lo contactó.

Gaitán Merejildo señaló que la Universidad César Vallejo tendría que haber emitido una resolución que indique que se le asignó como asesor, pero eso no fue así.

“Yo no tengo ningún vínculo con la universidad para ser el asesor. La universidad a través de la escuela de postgrado tiene que sacar una resolución que determine que yo soy el asesor y eso no existe. En mi haber no existe ninguna resolución que sea asesor. Que Pedro Castillo me haya puesto y me dedique en su tesis, es un honor estar en su tesis... eso no implica nada... ya se ha abierto una investigación fiscal”, añadió.

Pedro Castillo: Docente que figura como asesor de su tesis niega haberlo sido y dice que solo fue su profesor. | Video: Panorama

LA MAESTRÍA EN TACABAMBA

Alumnos y compañeros de Castillo de las maestría que se llevó a cabo en Tacabamba, indicaron a Cuarto Poder que las clases itinerantes se realizaban los fines de semana, de 8 de la mañana a 7 de la noche. En sus tesis realizadas para obtener el grado de magíster también figura Gaitán Merejildo como asesor.

Las maestrías de la UCV en Tacabamba funcionaron hasta el 2012. La sustentación se realizó en el auditorio de la Municipalidad y la entrega de diplomas en la sede de la universidad en Cajamarca, en un local que operaba informalmente como lo confirma luego la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) en el 2017.

Cabe indicar que el jueves pasado, el Ministerio Público dispuso iniciar una investigación de oficio contra el presidente Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, por el presunto plagio de su tesis para obtener el grado de magíster.

Las indagaciones estarán a cargo del fiscal provincial Juan Ramón Tantalean Olano, de la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (distrito de Tacabamba, provincia de Chota), del distrito fiscal de Cajamarca.

Cuarto Poder recordó que el fiscal Tantalean Olano también obtuvo su maestría en la Universidad César Vallejo. Además, el local donde funciona la Fiscalía también estaría, indirectamente, bajo el manto de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, ya que le pertenece a la abuela de la congresista por Cajamarca, Edith Julón.

