Pedro Aquino previo al repechaje: “Va a estar complicado jugar un solo partido. No hay margen de errores”

Pedro Aquino volvería a la selección peruana para el duelo del repechaje. | Foto: Getty Images

La selección peruana sabe que en un partido se determinará su logra clasificar al Mundial de Qatar 2022. El partido del repechaje será la prueba de fuego en donde deberá maximizar su rendimiento, algo que tiene claro Pedro Aquino, quien manifestó que no hay margen de error en una instancia tan decisiva como la que se disputará el 13 de junio.

“Va a ser muy complicado ahora no estar con nuestra gente que seguro van a ir, pero una cosa es estar con tu gente en tu estadio y ahora no estar con ellos en nuestro país, pero de hecho va a estar complicado jugar solo un partido. Sabemos lo importante que es, no hay margen de errores, va a estar de locos”, señaló el mediocampista en una entrevista para Radio Ovación.

El mediocampista nacional reveló sus sensaciones al saber que la repesca será a partido único, así como de otros asuntos relacionados a la 'bicolor'. | Video: Radio Ovación

En definitiva, la FIFA cambió el formato de la repesca. En un principio se disputó en partidos de ida y vuelta. Tal y como sucedió en la edición pasada, cuando la ‘bicolor’ se midió con Nueva Zelanda, primero en Wellington y luego en Lima. Asimismo, los cruces se definieron entre las confederaciones de Sudamérica con la de Oceanía y la de Asia con la de Norteamérica.

Sin embargo, para esta ocasión, el encuentro será de forma única y definitorio en 90 minutos como mínimo o por la vía de los penales si es necesario. Además, el representante de la CONMEBOL se enfrentará al de Asia, mientras que el de Oceanía se medirá con el de la CONCACAF. Esto implica una mayor presión sobre las selecciones y los futbolistas en disputa, ya que deberán jugar el todo por el todo y sin ningún ahorro de esfuerzo.

Evidentemente, la dificultad es mayor, tal y como se puede comprobar con la eliminación de Italia ante Macedonia. La ‘Azzurra’ tuvo las ocasiones más claras del encuentro, pero se vieron superados por la única ocasión de gol de los macedonios, quienes disputaron luego el otro duelo del repechaje ante Portugal. De ahí que en este cotejo cualquier cosa puede pasar.

Cabe resaltar, que el rival de la ‘blanquirroja’ saldrá entre las selecciones de Australia y Emiratos Árabes Unidos, que jugarán el 7 de junio, en Qatar.

ACTUALIDAD SOBRE SU LESIÓN

Por otro lado, ‘La Roca’ se refirió a la lesión del quinto metatarsiano del pie derecho que lo alejó de los últimos 4 partidos del elenco nacional de las Eliminatorias Sudamericanas. “ Yo ya vengo con ese dolor ya unos dos tres meses atrás y venía jugando así. Muchos dicen que me lesioné en la selección, pero venía con esa molestia tiempo atrás. Llego yo a la selección y en un entrenamiento le digo al profesor Bonillo que tenía una molestia ahí, me hago una resonancia y sale la fractura”, manifestó.

Justamente, esta acción se llevó a cabo tras un entrenamiento en la Videna, por lo que tuvo que ausentarse de los cotejos ante Colombia (Barranquilla), Ecuador (Lima), Uruguay (Montevideo) y Paraguay (Lima). De hecho, todo este tiempo estuvo en terapia y recuperación, aunque lo peor ya pasó, lo cual declaró el mismo futbolista. “La lesión ya la superé, lo dejé atrás. Hoy por hoy estoy mucho mejor, más tranquilo y anímicamente mejor”, aseguró.

Pedro Aquino en acción con el Club América ante Cruz Azul en el último duelo del 30 de abril. | Foto: Liga MX

OBJETIVO CON AMÉRICA

Finalmente, el jugador de 27 años dejó en claro que el objetivo principal que tiene con ‘Las Águilas’ del Club América es campeonar la Liga MX. Finalizó en la cuarta posición del torneo regular y disputará el Play-Off. “Lo que más nos importa es salir campeón. Hay que tomarlo con mucha calma, mis compañeros día a día tratan de esforzarse. Hoy quiero decir que tenemos un gran equipo. No podemos hablar antes de tiempo, me gusta hablar en la cancha. Sabemos que podemos campeonar”, comentó.

SEGUIR LEYENDO