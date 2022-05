Alerta del MTC es comparada con aterrador sonido de “La purga”

Comparan alerta del MTC con sonido de la película "La Purga". Conoce la historia.

En la mañana del viernes 6 de mayo, los peruanos y peruanas formaron parte de las primeras pruebas de SISMATE, un sistema de alertas para avisar inminentes desastres. Por medio de las redes sociales, un gran número de usuarios compartieron sus experiencias con estos mensajes que están acompañados de un fuerte sonido y vibración, además de una voz que explica de qué se trata y cuál es su finalidad.

Las curiosas historias y los divertidos memes no hicieron falta. Fue en la plataforma Twitter en la que se registraron videos y fotos de lo que fue esta evaluación, promovida por el MTC y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Un hecho curioso es que con el paso de los minutos se hizo tendencia el término “La purga” , título con el que se conoce a la saga de películas de terror dirigida por James DeMonaco.

¿QUÉ TIENE EN COMÚN “LA PURGA” CON LA ALERTA DEL MTC?

Quienes han visto una de estas películas tienen conocimiento que por mandato de “los padres de la patria”, se realiza una purga anual, evento en el que todo delito es permitido por un plazo de 12 horas. De acuerdo a la historia que nos narran, este proyecto se inició para velar por el bienestar de los ciudadanos.

En el día pactado, todas las transmisiones son suspendidas para dar a conocer el comunicado oficial del gobierno, que explica lo siguiente: “Esto no es un simulacro. Este es el Sistema de Transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual aprobada por el gobierno de Estados Unidos. Comenzando la sirena, todo crimen, incluyendo el asesinato serán legales durante las próximas 12 horas. Policías, bomberos y los servicios médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7:00 a.m. cuando concluya. Armas de clase 4 y menores han sido autorizadas para usarse durante la Purga. Todas las demás están prohibidas. Funcionarios del gobierno nivel 10 se les ha concedido inmunidad y no deben ser lastimados. Dios bendiga a nuestros nuevos padres fundadores y a América, una nación renacida. Que Dios los proteja”.

Seguido, suena una alerta con un volumen lo suficientemente alto para que personas fuera y dentro de sus casas, supermercados, edificios y otros establecimientos puedan escucharla, y de esta manera buscar refugio o unirse al llamado.

Este sonido característico de la película ha sido comparado con el que emitió la alerta del MTC, correspondiente al trabajo de SISMATE. Los mensajes en Twitter se viralizaron rápidamente y generaron más memes e interacción en la plataforma.

¿Qué es Simate y cómo funcionará esta alerta de sismo en el Perú? | Créditos: @renykiller Twitter.

Como dato curioso, en el inicio de la pandemia COVID-19, algunas ciudades de España usaron esta inquietante alarma para avisar el comienzo del toque de queda. Incluso, se registraron varios videos virales en los que se puede ver la reacción de los habitantes.

¿DÓNDE VER LAS PELÍCULAS DE “LA PURGA”?

La saga completa se encuentra disponible en las plataformas streaming. A continuación, te indicamos dónde las puedes ver online en español, con subtítulos o en su idioma original.

- (HBO MAX) La noche de la expiación.

- (Netflix) La purga 2: anarquía.

- (HBO MAX) 12 horas para sobrevivir.

- (HBO MAX) La purga por siempre.

