Wilmer Aguirre y la última vez que había marcado en Copa Libertadores con Alianza Lima

Wilmer Aguirre empató el partido entre Alianza Lima y Colo Colo.

Wilmer Aguirre fue el encargado de hacer crecer las esperanzas a la hinchada de Alianza Lima en el estadio Nacional ante Colo Colo por la Copa Libertadores. El ‘Zorrito’ anotó el gol del empate en una jugada que hizo recordar sus mejores años con camiseta ‘blanquiazul’, como la noche que tuvo ante Estudiantes de la Plata en el 2010, la última vez que marcó con la camiseta del club de sus amores en este torneo.

En ese año, los ‘íntimos’ arrancaron de gran forma la competencia y en la primera fecha vencieron de visita 3-1 a Bolivar. Lo mejor de la fase de grupos llegaría en la segunda jornada y con su gente en el estadio Alejandro Villanueva. La figura fue ‘Z15′, quien anotó tres tantos en el que fue seguramente su mejor partido en toda su carrera profesional con los de La Victoria.

Su último tanto fue el 3-1 momentáneo ante los argentinos y tuvieron que pasar 12 años para que el ‘Rayo’ vuelva a anotar con Alianza Lima en el máximo torneo de clubes de Sudamérica. El futbolista tomó una pelota cerca al área del ‘Pincharata’, se sacó a un central de encima con un regate hacía afuera y le pegó de zurda cruzado para vencer a Agustín Orión. Aquella noche fue simplemente imparable y él solo volteó el partido que los ‘grones’ habían arrancado perdiendo a segundos de iniciar el cotejo.

“Es un mounstro, es un rayo ¡Qué bárbaro! Aguirre a los 29 minutos mete el tercero ¡Es imparable!”, comentó el narrador del partido, mientras que el comentarista complementó: “¡Un jugador sensacional ¡Qué estraordinaria definifición!”.

Allí no quedó todo, Wilmer Aguirre cerró el partido con una asistencia para José Carlos Fernández, quien se encargó de marcar el 4-1 definitivo para sumar seis puntos en la tabla de posiciones del Grupo C y quedarse como líderes únicos. Luego Alianza Lima jugó cuatro partidos más en la competencia, pero el delantero no volvió a aparecer en el marcador. Recordemos que ese año los ‘blanquiazules’ se quedaron en octavos de final tras ser eliminados por la Universidad de Chile en un polémico duelo de vuelta en Chile.

Esa noche Wilmer Aguirre anotó tres goles en el estadio Nacional y fue la última vez que marcó por Copa Libertadores con Alianza Lima. VIDEO: CMD.

ALIANZA LIMA 1-1 COLO COLO

Alianza Lima se quedó prácticamente sin opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El cuadro dirigido por Carlos Bustos empató por la mínima diferencia con Colo Colo en un estadio Nacional que estuvo repleto de hinchas ‘blanquiazules’ y se quedó con un solo punto al fondo de la tabla de posiciones.

El primer gol del partido lo puso el ‘Cacique’ a través del argentino Juan Lucero a los 22 minutos de juego. Sin embargo, a penas arrancó el segundo tiempo los ‘íntimos’ salieron motivados y el encargado de poner el empate fue el ‘Zorrito’ Wilmer Aguirre. El jugador de 38 años y 360 días, quien se convirtió en el futbolista peruano más veterano en marcar un gol en este torneo Conmebol, dejando atrás a Héctor Chumpitaz (37 años y 3 días), marcó un verdadero golazo.

Alianza Lima empató 1-1 con Colo Colo por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores

PRÓXIMOS PARTIDOS DEL GRUPO F DE LA COPA LIBERTADORES

Fecha 5

Alianza Lima vs Fortaleza (miércoles 18 de mayo)

River Plate vs Colo Colo (jueves 19 de mayo)

Fecha 6

River Plate vs Alianza Lima (miércoles 25 de mayo)

Colo Colo vs Fortaleza (miércoles 25 de mayo)

SEGUIR LEYENDO