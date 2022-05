Roberto Mosquera contestó a los hinchas que no lo quieren en Sporting Cristal por empate en Copa Libertadores

El técnico de Sporting Cristal no gana hace siete partidos en torneos de la Conmebol. Foto: Sporting Cristal.

Roberto Mosquera fue el más criticados luego del empate 1-1 de Sporting Cristal ante la Universidad Católica de Chile. A los hinchas no les agradó las decisiones que tomó en el partido y tras el gol del cuadro chileno le dedicaron un cántico para que se vaya del club. Este jueves el estratega respondió el sentir de los fanáticos ‘bajopontinos’, que exigen una victoria en la Copa Libertadores.

“Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada, no sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya que lo hagan, respeto las opiniones, pero no he escuchado nada”, comentó el estratega en conferencia de prensa tras el encuentro disputado en el estadio Nacional de Lima.

“Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es as í, cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones y hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento pero no puedo hacer nada”, resaltó en otro momento el extécnico de Deportivo Binacional.

Además, comentó que han mejorado respecto a las fechas anteriores y que seguirán trabajando por el triunfo. “No hemos avanzado pero hemos dado pelea en cada partido, hemos jugado bien, nos queda seguir trabajando”, expresó.

Sporting Cristal sumó un punto en el grupo y se quedó con muy pocas chances de llegar al segundo puesto y avanzar a los octavos de final, aunque matemáticamente puede. Sin embargo, aún tiene muchas probabilidades de tomar el tercer puesto y clasificarse a la Copa Sudamericana. Todo dependerá de los siguientes partidos. En la fecha 5 del grupo H recibirán a Talleres de Córdoba en el estadio Nacional el miércoles 17 de mayo desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

SPORTING CRISTAL 1-1 U. CATÓLICA

Sporting Cristal tuvo la gran oportunidad de sumar sus primeros tres puntos en el grupo H. Sin embargo, no pudo plasmar su mejor momento del partido en goles suficientes para llevarse el triunfo. El único gol ‘celeste’ lo marcó Percy Liza, a poco del final del primer tiempo.

En la segunda parte el equipo dirigido por Roberto Mosquera bajó la intensidad y se dedicó a defender. Además, el estratega decidió no hacer cambios para refrescar la media cancha y esto le pasó factura. A los 77 minutos el argentino Fernando Matías Zampedri puso el empate definitivo luego de un cabezazo imposible para Alejandro Duarte.

RACHA NEGATIVA DE MOSQUERA

El Sporting Cristal de Roberto Mosquera no gana hace varios partidos en un torneo Conmebol y la noche del miércoles 4 de mayo igualó a Marcos Calderón con siete compromisos sin obtener la victoria. Además, se puso a tres de Franco Navarro. El extécnico de Juan Aurich de Chiclayo no pudo ganar en sus últimos tres duelos de la Copa Sudamericana 2021 y lleva cuatro sin vencer en Copa Libertadores 2022.

SIETE PARTIDOS SIN GANAR DE MOSQUERA

- Arsenal de Sarandí 1-1 Sporting Cristal (Copa Sudamericana)

- Sporting Cristal 1-3 Peñarol (Copa Sudamericana)

- Peñarol 1-0 Sporting Cristal (Copa Sudamericana)

- Sporting Cristal 0-2 Flamengo (Copa Libertadores)

- Universidad Católica 2-1 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

- Talleres de Córdoba 1-0 Sporting Cristal (Copa Libertadores)

- Sporting Cristal 1-1 Universidad Católica (Copa Libertadores)

