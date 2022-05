Facundo González, Sebastián Lizarzaburu y más figuras promocionaban empresa denunciada por estafa

Víctimas aseguran confíaron en la empresa debido a la recomendación de diversas figuras públicas. (Fotos: Instagram)

Una situación bastante compleja. Varios personajes de la farándula han sido involucrados, de manera indirecta, en un caso de estafa de 81 mil soles. Facundo González, Sebastián Lizarzaburu, Cielo Torres, Sandro Solar, María Grazia Polanco, el salsero de N’Samble promocionaban en redes sociales a una empresa acusada del delito de estafa.

El negocio online en cuestión, llamado iNewphone Store, se dedicaba a la venta de celulares marca Iphone en la red social Instagram, donde cuentan con casi 13 mil seguidores. Sin embargo, los compradores aseguran que no se cumplía con la entrega de los equipos, pese haber pagado exorbitantes cifras de dinero .

Más de 50 clientes, de Lima y provincia, señalaron haber sido estafados por negocio online. (Foto: Magaly TV / La Firme)

“Yo vi la página por medio de las figuras públicas, confíe en ellos y me arrepiento. Le deposité a la chica 1300 soles por un Iphone 13 Pro Max”, señaló Nicole Salamé, una de las afectadas, al programa Magaly TV La Firme.

Otra de las presuntas víctimas, Francesca Palacios, indicó: “Había cupones de descuento bastante llamativos, te ofrecían accesorios, case, audífonos. Yo pagué 3450 soles, quería el Iphone 13 Pro Max. En ese momento me llamó la atención, y yo confié”.

FARANDULEROS ERAN SUPUESTOS CLIENTES

Según una de las afectadas, Francesca Chiotti Guzmán, dueña de la empresa denunciada, se dedicaba a ofrecer ofertas de hasta el 40% de descuento para atraer la atención de los usuarios. Una vez alguien se mostraba interesado en adquirir algún modelo, ella insistía en realizar el depósito de una cantidad de dinero fraccionada.

Sin embargo, nadie sospechaba de que todo se trataba de una farsa porque la dueña aseguraba contar con el respaldo de diversos famosos de la farándula local, quienes supuestamente ya habían comprado en su negocio. “Tenemos a Facundo González, Cielo Torres, Samahra Lobatón, mucha gente. Pero porfa, confírmame en serio” , le dijo a una cliente por audio.

Artistas publicitaban página acusada de estafa. (Foto: Magaly TV La Firme)

ARTISTAS SE DEFIENDEN

El equipo de Magaly Medina se comunicó con algunas de las figuras públicas implicadas en el caso, las cuales deslindaron de la denuncia de estafa. Según sus declaraciones, ellos simplemente fueron contratados para promocionar la marca, aunque ninguno investigó si tenía antecedentes o problemas con los clientes.

“Me contactaron por accesorios. En realidad, se contactan marcas conmigo, pagan un monto por la publicidad y eso fue lo que pasó” , expresó Cielo Torres vía llamada telefónica. Algo parecido reiteró Facundo González: “A mí me pagan la publicidad y uno hace su publicidad. Si yo recibo un dinero por publicidad como cualquier persona, ¿no?” .

“Esa chica Fran es bien manipuladora. A mí me escribe y me dice por favor una historia, pero me dice ‘te voy a mandar cargador, accesorios, solo por una historia recomendándome’”, fue lo único que dijo María Grazia Polanco.

Tras escuchar estas declaraciones, la ‘Urraca’ recomendó a las figuras mediáticas pensar bien antes de aceptar un contrato por publicidad, pues nunca se sabe qué clase de negocio uno termina siendo imagen. Asimismo, aconsejó a los usuarios tener más cuidado y no ser tan ingenuos.

“Tienen que tener más cuidado. Si te ofrecen un celular a precios que no son del mercado, evidentemente tienes que ver dónde está el truco. Algunos influencers agarran el dinero y publican cualquier cosa, hay que ver qué uno publicita o qué tan real es. Está de por medio la credibilidad que uno le ofrece al público ”, sostuvo.

Figuras de la farándula promocionaban a empresa denunciada por estafa | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme