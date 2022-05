Miss Perú 2022: Liseth Guevara fue denunciada por los delitos de acoso y estafa

Liseth Guevara, excandidata al Miss Perú, posee graves acusaciones en su contra. (Foto: Instagram)

Liseth Guevara sigue en el ojo de la tormenta pese a haber renunciado a su candidatura al Miss Perú 2022. Luego de ser expuesta en varios hilos en Twitter, la modelo de 24 años vuelve a ser noticia debido a los líos policiales que hay en su contra. Según información difundida por Amor y Fuego, la exconcursante fue denunciada por los delitos de acoso y estafa.

Cabe resaltar que el escándalo mediático inició por la historia viral que contó una usuaria en la mencionada red social. Según la internauta, cuya identidad fue revelada por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la modelo le habría robado 3 mil soles a su familia. Hasta la fecha, solo ha devuelto 400 soles y sigue sin dar razón de lo sucedido hace cinco años.

“Mi tía fue la afectada en este caso, ella es testigo de todas las cosas que han pasado. Para mí fue sorprendente que esa cantidad de dinero desapareciera de mi casa. Todas sus mentiras fueron descubiertas. Yo también estaba en shock. Ella sí reconoció que había robado el dinero, en su momento ella devolvió 400 soles ”, contó Michelle mediante una llamada telefónica.

DENUNCIA POR ACOSO

La influencer fue denunciada por el delito de violación de la libertad personal o acoso en agravio de un menor de edad de 15 años. La madre del joven, Mariella, fue quien acusó a Liseth Guevara a las autoridades, alegando que su hijo recibía constantes mensajes en redes sociales de diferentes cuentas anónimas, las cuales solo se dedicaban a insultarlo y amenazarlo.

“Contienen palabras con insultos, improperios, amenazas, acoso, los mismos que por su contenido están causando un gran daño psicológico y emocional a mi menor hijo. Se presume que por las circunstancias que se presentan pueda ser la persona de Liseth Guevara, quien mantuvo una relación con mi actual pareja ”, se lee en dicho documento.

La denunciante habló con el programa de Willax al respecto, pero evitó dar más detalles de lo sucedido. “La verdad ha salido a la luz, solo espero que la justicia haga su parte ahora. Estoy en un proceso, entonces, eso (declarar), obstaculiza todo. Espero que me entiendan, yo no puedo hablar ahorita. No me parece extraño (las denuncias públicas de Liseth Guevara)”.

Reporte policial de la denuncia por acoso. (Foto: Willax / Amor y Fuego)

DENUNCIA POR ESTAFA

Otro lío policial de la modelo es la denuncia por estafa que hay en su contra, interpuesta por la misma mujer que la denunció por acoso. Cabe resaltar que la involucrada no quiso revelar su nombre completo.

“Yo hice una denuncia contra una señora, no recuerdo bien, en la comisaría de San Bartolo porque había estado ofreciendo mi departamento como alquiler para Año Nuevo. Vino una chica a decirme que le habían ofrecido mi departamento” , dijo al espacio televisivo.

OTRA MUJER LA ACUSA DE ACOSO

Se supo también que Liseth Guevara denunció a una mujer por el delito de extorsión, ya que, según el reporte policial, era chantajeada con la filtración de unas fotos íntimas. Sin embargo, la denunciada afirma que ella es la verdadera víctima de toda la situación, pues no está involucrada en su caso.

“A mí me había estado acosando prácticamente una cuenta. Yo, la verdad, tengo grabada la conversación. ‘Dónde vas a ir, vas a ir a cobrar un dinero, me das tu número de cuenta y luego te depositamos una parte para mí’. Ese fue todo el contacto que tuve con esta persona y luego de cuatro días tuve ese problema de la denuncia. Yo también fui una víctima ”, indicó.

El programa de espectáculos explicó que la mujer fue presionada por un grupo de extorsionadores para recibir dinero a su número de cuenta. Ella accedió debido al miedo, pero jamás supo que ese dinero era el dinero de Liseth, quien pagó para que no se filtre su contenido privado en Internet.

Liseth Guevara, excandidata al Miss Perú 2022, fue denunciada por los delitos de acoso y estafa | VIDEO: Willax / Amor y Fuego