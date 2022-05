VER EN VIVO Ayacucho FC vs Wilstermann HOY: duelo en Cusco por Copa Sudamericana 2022

Ayacucho FC recibirá a Wilstermann por una nueva jornada de la Copa Sudamericana.

Ayacucho FC y Wilstermann miden fueras hoy jueves 5 de junio en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la jornada 4 de la Copa Sudamericana 2022. Los ‘Zorros’ tuvieron un tropiezo en Chile y sus chances de clasificar a la siguiente instancia del torneo internacional son remotas.

Ambas escuadras ya se cruzaron en la segunda fecha del certamen continental y el partido terminó con una victoria ayacuchana (2-0). En aquella ocasión, Francisco Duclós abrió el marcador a los 9 minutos, mientras que Cristian Techera alargó la distancia en el estadio Félix Capriles.

El club peruano no pudo en su visita a Everton y cayó 2-1 en el Sausalito. Rodrigo Echevarría anotó un doblete para los ‘ruleteros’, mientras que Cristian Techera desde el punto de penal marcó el descuento. De esta forma, los dirigidos por Alejandro Apud se mantienen en la tercera posición con tres unidades.

Por su parte, el ‘Aviador’ no hizo pesar su localía y se vio superado en la altura de Bolivia por Sao Paulo (3-1). Igor Gomes, Reinaldo da Silva y Marquinhos hicieron los goles del elenco brasileño. Humberto Osorio puso el único tanto de los ‘altiplánicos’.

Así marcha el grupo D de Copa Sudamericana 2022.

Techera marcó de penal el 1-1 en Ayacucho FC vs Everton por Copa Sudamericana 2022. (Video: ESPN 4).

Cambio de sede: Ayacucho FC deberá jugar en Cusco, pues el estadio Nacional será utilizado por Alianza Lima para la Copa Libertadores. Tampoco recibió el visto bueno para ser local en Ciudad de Cumaná debido a que el complejo deportivo no cumple con los requisitos necesarios.

PRESENTE EN SUS RESPECTIVAS LIGAS

Ayacucho FC no la pasa bien en la Liga 1. Perdió 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana el fin de semana. Marcio Valverde y Joyce Conde anotaron los goles de los locales, mientras que Santiago Rebagliati marcó el descuento. De esta forma, el equipo de la ciudad de las iglesias se encuentra en la quinceava casilla con diez puntos.

Wilstermann cayó 3-2 ante Independiente Petrolero por la jornada 12 del campeonato boliviano. Con este resultado, se ubica en la sexta posición con 13 unidades a una de la zona de clasificación a la siguiente fase.

DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS

“En relación al equipo del jueves, voy a poner lo que tengo. Edson Pérez, que hoy está disponible, no tiene la visa deportiva y los jugadores que tienen visa, que son Cristhian Machado y Adriel Fernández, no estarán. Javier Sanguinetti está lesionado con problemas en la rodilla y Cristian Chávez entrenó normal, pero no sabemos si llegará”, manifestó el técnico de Wilstermann sobre las bajas para viajar a Lima.

PROBABLES ALINEACIONES: AYACUCHO FC VS WILSTERMANN

Ayacucho FC: Andy Vidal; Francisco Duclós, Hugo Magallanes, José Guidino, Jorge Toledo; José Parodi, Juan Morales, Eric Barrios; Sergio Barboza, Othoniel Arce y Cristian Techera. DT: Alejandro Apud.

Wilstermann: Bruno Poveda; Maximiliano Ortíz, Santiago Echeverría, Ronny Montero, Robson Dos Santos; Luis Vargas, Moisés Villarroel, Luis Vargas, Serginho; Humberto Osorio y Andrés Chávez. DT: Sergio Migliaccio.

