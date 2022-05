Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo. | Foto: Agencia Andina

El miércoles por la noche, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, afirmó que, en la tesis de su patrocinado, para obtener el Grado de Magíster, “no hubo ningún plagio” por no ir contra el marco jurídico, aunque indicó que el hecho sí puede ser considerado “deshonesto”. Sin embargo, este jueves, se retractó y señaló que no existe una falta moral ni hay un tema “deshonesto”

“Puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico. No he visto la tesis. He visto el reportaje y lo he analizado. En atención a ello hay una investigación que la universidad ya está analizando”, indicó Pachas el miércoles a Canal N.

La mañana de este jueves, en conversación con RPP manifestó que no existe un delito en la denuncia de plagio contra Pedro Castillo y que tampoco hay una falta ética.

“No es correcto lo que he señalado ahí. Lo que digo es que no hay delito, no hay una falta ética, no hay una falta moral ni nada. Esto no tiene nada que ver con un tema deshonesto”, manifestó esta vez.

“Acá hay un error de tipo metodológico que se aplicó por la universidad (César Vallejo) y las normas que existían el 2011. La Sunedu y todo este sistema (Turnitin) aparecen en 2015″, agregó.

“NO ES LA TESIS COMPLETA”

El abogado reiteró que la tesis que se presentó y sometió al programa Turnitin, el dominical Panorama, no tiene los sellos de la universidad, ni el informe de los jurados, por lo que se trata, según indicó, de un documento incompleto sobre el cual no se puede emitir un juicio.

“La tesis tiene las notificaciones del jurado, el acta, la hoja de ruta y cuándo es que ingresa al asesor”, indicó.

Abogado de Pedro Castillo se retracta tras decir que tesis del presidente pudo “ser deshonesta” | Video: RPP

COMUNICADO CONTRA LA PRENSA

Respecto al comunicado que emitió por la Presidencia de la República, en el que señala que el reportaje de Panorama tiene un tinte “político” y “es parte de un plan desestabilizador” de su Gobierno, Pachas indicó que este reclamo va en contra de los medios que vinculan al presidente con delitos, pero con información falsa.

“Sí hay una intención de atacar al presidente Pedro Castillo desde un lado político. Este no es un tema moral, ético o deshonesto. Es un tema político que obedece a una línea que quiere vacar al presidente por cualquier motivo o forma”, expresó.

Ante lo indicado en el comunicado que emitió la Presidencia de la República, el Consejo peruano de la prensa mostró su desacuerdo con las expresiones.

“El Consejo de la prensa peruana lamenta que el presidente Pedro Castillo haya optado por atacar el trabajo de la prensa”, se lee en la publicación. “En opinión de esta organización, el presidente haría bien en encontrar formas y canales de rendición de cuentas ante la población y así lograr que esté mejor informada. La transparencia será siempre bien recibida por la ciudadanía”, añaden a continuación.

TESIS SERÁ PUBLICADA

A inicios de la semana, la presidenta ejecutiva de la universidad César Vallejo, Beatriz Merino, informó que ha solicitado a las autoridades académicas de este centro de estudios que “difundan en el portal institucional la tesis de los exalumnos Pedro Castillo Terrones y Lilia Paredes Navarro por tratarse de información de naturaleza pública dispuesta por el Tribunal de Transparencia”.

SEGUIR LEYENDO: